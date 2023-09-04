أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استمرار دولة الإمارات في استراتيجيتها الطموحة لقطاع تكنولوجيا الفضاء .. واستمراريتها في تأهيل وإرسال المزيد من رواد الفضاء لمحطة الفضاء الدولية .. وترحيبها بعودة ابن الإمارات سلطان النيادي أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة في محطة الفضاء الدولية للأرض بعد مشاركته في العديد من التجارب العلمية على متن المركبة وذلك بدعم وتنظيم من مركز محمد بن راشد للفضاء الذي يشرف على برنامج متكامل لرواد الفضاء الإماراتيين ومهمات الفضاء المستقبلية .



جاء ذلك خلال ترؤسه

اليوم بقصر الوطن بأبوظبي اجتماعاً لمجلس الوزراء، وقال سموه في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «سلطان النيادي هو نموذج وقدوة لملايين الشباب في دولة الإمارات وفي منطقتنا العربية للوصول لأعلى المراتب عالمياً .. وقادمنا العلمي في مجال الفضاء سيكون أعظم وأفضل بإذن الله .

وأضاف سموه: «خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم اعتمدنا نظاماً بديلاً لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص والمناطق الحرة في الدولة .. سيكون النظام اختيارياً لأصحاب العمل للانضمام فيه .. ويتضمن النظام تأسيس صناديق ادخارية واستثمارية من القطاع الخاص تشرف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين يتم من خلالها ادخار واستثمار مكافأة نهاية الخدمة للعاملين والموظفين وفق خيارات استثمارية متنوعة . والهدف حفظ مدخرات العاملين التي تمثل نهاية خدماتهم في الشركات العاملة وضمان استثمارها بشكل آمن ضماناً لحقوقهم وتحقيقاً لاستقرار أسرهم ... كما يتيح النظام لموظفي القطاع الحكومي المشاركة فيه لأغراض الادخار والاستثمار».

وواصل سموه: «كما قررنا اليوم الموافقة على إصدار قانون اتحادي لتنظيم أوزان المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة .. والذي سيتم تطبيقه في بداية العام القادم بإذن الله .. حيث سيحظر على المركبات الثقيلة والتي تتجاوز وزنها الإجمالي الأقصى 65 طناً استخدام طرقات الدولة وذلك حفاظاً على بنيتنا التحتية المتقدمة ورفعاً لمستويات السلامة على طرقاتنا».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم:

كما أقررنا اليوم ضمن اجتماع مجلس الوزراء إنشاء "مكتب المنظم الاتحادي لقطاع المياه والكهرباء " .. وذلك بهدف تنظيم تجارة الكهرباء والمياه بين إمارات الدولة وعبر الحدود ... بإلاضافة لتنظيم عمليات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه في الدولة .. وسيكون المكتب الجديد تحت مظلة وزارة الطاقة والبنية التحتية،

وأقررنا اليوم أيضاً ضمن جلسة مجلس الوزراء نظاماً جديداً للمكافآت والحوافز في الحكومة الاتحادية .. وتكون المكافآت والحوافز المالية والعينية لثلاثة فئات ... للأداء السنوي المتميز للموظف.. أو للإنجازات الاستثنائية على مستوى الجهة .. أو للإنجازات الوطنية التي قد يحققها الموظف للدولة .. والهدف هو ضمان مرونة أنظمة المكافآت تعزيزاً لروح التنافسية والإنجاز لكوادرنا في الحكومة الاتحادية.



وقال سموه: واستمراراً لتطويرنا الشامل لمنظومتنا التشريعية الاتحادية أقررنا اليوم ضمن مجلس الوزراء البدء في إصدار 11 قانون اتحادي جديد .. مثل القانون الجديد للتجارة عبر وسائل التقنية E-commerce .. وقانون جديد لتنظيم الإعلام .. وقانون المساعدة على الإنجاب .. وقانون تنظيم قطاع الفضاء .. وقانون استخدام الجينوم البشري وغيرها من القوانين المجتمعية والاقتصادية والصحية والتكنولوجية التي ترسخ البيئة التشريعية الأفضل في دولة الإمارات وتعزز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي وجودة الحياة الأفضل للجميع بإذن الله.