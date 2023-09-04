الاحتلال يداهم منزلا في بلدة عقربا جنوب نابلس
التاريخ
9/4/2023 7:12:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
نابلس/PNN- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا في بلدة عقربا جنوب نابلس.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عقربا، وداهمت منزل المواطن عيسى بني فاضل وسط البلدة، وانتشرت في
محيطه.
وأضافت المصادر ذاتها، أن هذه المرة الثالثة التي تتم فيها مداهمة المنزل خلال عدة أيام، واعتقال بني فاضل مرتين وإخلاء سبيله.
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