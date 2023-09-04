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الاحتلال يداهم منزلا في بلدة عقربا جنوب نابلس

9/4/2023 7:12:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا في بلدة عقربا جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عقربا، وداهمت منزل المواطن عيسى بني فاضل وسط البلدة، وانتشرت في
محيطه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هذه المرة الثالثة التي تتم فيها مداهمة المنزل خلال عدة أيام، واعتقال بني فاضل مرتين وإخلاء سبيله.

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