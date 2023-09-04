الاحتلال يستولي على جرار زراعي بمسافر يطا
التاريخ
9/4/2023 7:12:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الخليل/PNN- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على جرار زراعي في "منطقة الخوص" بمسافر يطا، جنوب الخليل.
وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال استولت على جرار زراعي يعود للمواطن محمد جبر النواجعة أثناء حراثة أراضي العائلة بمسافر يطا.
يُذكر أن قوات الاحتلال استولت أمس على جرار زراعي في منطقة اقوويص بمسافر يطا، ومنعت المواطنين من حراثة أراضيهم، لدفعهم إلى الرحيل من المنطقة لصالح المستوطنين.
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