رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس المستشارين المغربي



وأكد الخصاونة خلال اللقاء عمق علاقات الأخوة والتعاون الوثيق والمستمر التي تجمع الأردن والمملكة المغربية الشقيقة، والتي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة الملك محمَّد السادس، وتستند إلى الروابط التاريخية الأخويَّة التي تجمع الأُسرتين المالكتين، والبلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار الخصاونة إلى أهمية إدامة التواصل بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات الحكومية والتشريعيَّة؛ لما له من دور في تعزيز التعاون القائم وترسيخ أواصر الأخوَّة والمحبَّة.



ولفت في هذا الصدد إلى وجود تطابق في المواقف السياسية ووجهات النَّظر بين البلدين تجاه مختلف القضايا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي يجمع البلدان على ضرورة إيجاد الحل العادل والشامل لها، في إطار حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.



وأشار الخصاونة في هذا السِّياق إلى ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدَّساتها الإسلامية والمسيحية، والتي ينهض جلالة الملك عبدالله الثَّاني بواجب ومسؤولية وشرف الدِّفاع عنها بموجب الوصاية الهاشميَّة التاريخيَّة، والتي تتكامل مع الجهود التي يقوم بها جلالة الملك محمَّد السَّادس في إطار رئاسته للجنة القدس المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي.



وأعرب الخصاونة عن تطلعه لعقد اجتماعات اللجنة الأردنية - المغربية المشتركة قريباً، لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك، وتطوير آلياته في مختلف المجالات؛ بما يخدم مصالح البلدين والشَّعبين الشقيقين.