نجم ليفربول الجديد يكشف عن معلومة قالها له صلاح حول مستقبله
التاريخ
9/4/2023 7:11:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - كشف النجم الهنغاري دومينيك سوبوسلاي، نجم ليفربول الجديد، عن معلومات حول زميله النجم المصري محمد صلاح بشأن مستقبله مع "الريدز".
وأكد دومينيك سوبوسلاي في تصريحات عقب مباراة ليفربول وضيفه أستون فيلا (3-0) الأحد، أن محمد صلاح أخبره برغبته البقاء في ليفربول.
وقال سوبوسلاي: "أنت تعرف في كرة القدم يتحدث الجميع. نحن سعداء جدا أنه استمر".
وأضاف لاعب خط الوسط الهنغاري: "كنا نتحدث إلى بعضنا بعضا بكل تأكيد لكنه كان يريد البقاء، وكان يريد الوجود معنا. نحن سعداء جدا ونحن نحتاج إلى لاعبين مثله في التشكيلة".
وافتتح دومينيك سوبوسلاي سجله التهديفي مع ليفربول بتسجيله هدفه الأول في مرمى أستون فيلا، وذلك بعد ثلاث دقائق فقط من انطلاق صفارة بداية المباراة.
بينما اختتم محمد صلاح، الذي كان محورا لتكهنات وسائل الإعلام حول إمكانية انتقاله في صفقة ضخمة إلى نادي الاتحاد السعودي، ثلاثية "الريدز" في الدقيقة 55 من زمن اللقاء.
رصيده إلى 188 هدفا في مسيرته مع ليفربول.
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