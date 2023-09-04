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نجم ليفربول الجديد يكشف عن معلومة قالها له صلاح حول مستقبله

9/4/2023 7:11:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف النجم الهنغاري دومينيك سوبوسلاي، نجم ليفربول الجديد، عن معلومات حول زميله النجم المصري محمد صلاح بشأن مستقبله مع "الريدز".
وأكد دومينيك سوبوسلاي في تصريحات عقب مباراة ليفربول وضيفه أستون فيلا (3-0) الأحد، أن محمد صلاح أخبره برغبته البقاء في ليفربول.
وقال سوبوسلاي: "أنت تعرف في كرة القدم يتحدث الجميع. نحن سعداء جدا أنه استمر".
وأضاف لاعب خط الوسط الهنغاري: "كنا نتحدث إلى بعضنا بعضا بكل تأكيد لكنه كان يريد البقاء، وكان يريد الوجود معنا. نحن سعداء جدا ونحن نحتاج إلى لاعبين مثله في التشكيلة".
وافتتح دومينيك سوبوسلاي سجله التهديفي مع ليفربول بتسجيله هدفه الأول في مرمى أستون فيلا، وذلك بعد ثلاث دقائق فقط من انطلاق صفارة بداية المباراة.
بينما اختتم محمد صلاح، الذي كان محورا لتكهنات وسائل الإعلام حول إمكانية انتقاله في صفقة ضخمة إلى نادي الاتحاد السعودي، ثلاثية "الريدز" في الدقيقة 55 من زمن اللقاء.
رصيده إلى 188 هدفا في مسيرته مع ليفربول.

ملاعب

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