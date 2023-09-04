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أرسنال يسقط مانشستر يونايتد في الوقت القاتل بالضربة القاضية

9/4/2023 7:11:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ألحق فريق أرسنال هزيمة مثيرة بضيفه مانشستر يونايتد (3-1) في المباراة التي جمعتهما الأحد، وذلك في قمة منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وافتتح المهاجم ماركوس راشفورد التسجيل "للشياطين الحمر" في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول.
ولكن رد أرسنال جاء صاعقا، فقد أدرك قائده النرويجي مارتن أوديغارد التعادل بعد دقيقة واحدة فقط.
واقتنص لاعب خط الوسط الإنجليزي ديكلان رايس هدف التقدم للفريق اللندني "الكنرز" في الدقيقة السادسة المحتسبة بدلا من الضائع للوقت الأصلي، قبل أن يطلق زميله المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس رصاصة الرحمة على "الشياطين الحمر" بتسجيله الهدف الثالث "للمدفعجية - الكنرز" في الدقيقة الواحدة بعد المئة.
وحقق فريق أرسنال انتصاره الثالث في الموسم الحالي "البريمير ليغ" مقابل تعادل في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري.
بينما تعرض نادي مانشستر يونايتد للهزيمة الثانية مقابل انتصارين أيضا، وتراجع إلى المركز الحادي عشر على سلم الترتيب برصيد 6 نقاط.

ملاعب

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