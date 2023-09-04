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نيمار: عشت وميسي الجحيم في باريس سان جيرمان!

9/4/2023 7:11:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خرج البرازيلي نيمار نجم نادي الهلال السعودي عن صمته للحديث عن الفترة التي قضاها في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل انتقاله إلى "الزعيم" خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.
وصرح نيمار في مقابلة مع شبكة "غلوبو" البرازيلية: "كنت سعيدا جدا بما عاشه ميسي في الموسم الماضي، لكني حزنت من أجله أيضا".
وأوضح النجم البرازيلي: "لقد ذهب ليو إلى الجنة بفوزه مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم، وحقق كل شيء في مسيرته، لكنه عاش مع باريس في جحيم".
وأضاف: "لقد عشت أنا وميسي في هذا الجحيم، وينتابنا غضب شديد، لأننا لم نذهب إلى هناك من أجل لا شيء، بل نبذل أقصى جهد دائما، ونسعى لأن نكون أبطالا، ونحاول أن نصنع التاريخ، وللأسف لم ننجح".
وأشار نيمار: "لقد غادر ميسي باريس بطريقة لا يستحقها ولا تليق بمكانته. أي شخص يعرفه يعلم تماما أنه ملتزم في التدريبات ويقاتل في المباريات، ويغضب عند الخسارة".
واستدرك: "لكن تم اتهامه بشكل غير عادل في رأيي، إلا أنني في الوقت نفسه كنت سعيدا جدا بفوزه بكأس العالم".
وختم نيمار تصريحاته :"كما قلت، كرة القدم كانت عادلة هذه المرة، منذ خروج منتخب البرازيل، تمنيت أن يفوز ميسي بكأس العالم".
يذكر أن ميسي انتقل لإنتر ميامي الأمريكي بعد عامين بقميص بي إس جي، بينما غادر نيمار صوب الهلال السعودي بعد 6 مواسم داخل جدران حديقة الأمراء، مقابل 90 مليون يورو.

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