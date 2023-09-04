نيمار: عشت وميسي الجحيم في باريس سان جيرمان!
التاريخ
9/4/2023 7:11:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - خرج البرازيلي نيمار نجم نادي الهلال السعودي عن صمته للحديث عن الفترة التي قضاها في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل انتقاله إلى "الزعيم" خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.
وصرح نيمار في مقابلة مع شبكة "غلوبو" البرازيلية: "كنت سعيدا جدا بما عاشه ميسي في الموسم الماضي، لكني حزنت من أجله أيضا".
وأوضح النجم البرازيلي: "لقد ذهب ليو إلى الجنة بفوزه مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم، وحقق كل شيء في مسيرته، لكنه عاش مع باريس في جحيم".
وأضاف: "لقد عشت أنا وميسي في هذا الجحيم، وينتابنا غضب شديد، لأننا لم نذهب إلى هناك من أجل لا شيء، بل نبذل أقصى جهد دائما، ونسعى لأن نكون أبطالا، ونحاول أن نصنع التاريخ، وللأسف لم ننجح".
وأشار نيمار: "لقد غادر ميسي باريس بطريقة لا يستحقها ولا تليق بمكانته. أي شخص يعرفه يعلم تماما أنه ملتزم في التدريبات ويقاتل في المباريات، ويغضب عند الخسارة".
واستدرك: "لكن تم اتهامه بشكل غير عادل في رأيي، إلا أنني في الوقت نفسه كنت سعيدا جدا بفوزه بكأس العالم".
وختم نيمار تصريحاته :"كما قلت، كرة القدم كانت عادلة هذه المرة، منذ خروج منتخب البرازيل، تمنيت أن يفوز ميسي بكأس العالم".
يذكر أن ميسي انتقل لإنتر ميامي الأمريكي بعد عامين بقميص بي إس جي، بينما غادر نيمار صوب الهلال السعودي بعد 6 مواسم داخل جدران حديقة الأمراء، مقابل 90 مليون يورو.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN04092023000208011052ID1107003354
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.