ميسي يعود إلى الانتصارات مع إنتر ميامي



وصنع أسطورة الأرجنتين هدفين ليحقق ميامي انتصاره السابع في المسابقة ويرفع رصيده إلى 25 نقطة.

وأنهى ميامي الشوط الأول متقدماً بهدف أحرزه فاكوندو فارياس، بينما تألق ميسي في الشوط الثاني وصنع الهدف الثاني الذي أحرزه النجم الإسباني جوردي ألبا، ثم عاد أفضل لاعب في العالم 7 مرات وصنع الهدف الثالث الذي أحرزه ليوناردو كامبانا، بينما أحرز ريان هولينغشيد الهدف الوحيد لصاحب الأرض في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وواصل ميسي انطلاقته الرائعة مع فريقه الجديد، بتحقيق انتصاره العاشر في 11 مباراة مقابل تعادل في مباراة واحدة.

وساهم بطل العالم 2022 في إحراز الأهداف في المباراة العاشرة له مع ميامي، بإحرازه 11 هدفاً وصناعته 5 أهداف.

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