الأمانة تغلق 90% من شكاوى شهر آب الماضي

الأمانة تغلق 90% من شكاوى شهر آب الماضي
التاريخ
9/4/2023 7:11:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تلقت دائرة خدمة الجمهور في أمانة عمّان الكبرى 2967 شكوى وملاحظة وردت إلى مديريات المناطق الشهر الماضي عن طريق الموقع الإلكتروني للأمانة، وتطبيق الأجهزة الذكية، ومركز الاتصال الموحد.
وقال مدير الدائرة سليمان البسطامي إن نسبة إغلاق هذه الشكاوى والملاحظات، بلغت 90%، وحسب الموعد المحدد، وتوزعت معظمها بين تراكم نفايات، ونظافة شوارع، وشكاوى أبنية ومنشآت مخالفة وغيرها.
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