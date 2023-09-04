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الأمانة تغلق 90% من شكاوى شهر آب الماضي

9/4/2023 7:11:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تلقت دائرة خدمة الجمهور في أمانة عمّان الكبرى 2967 شكوى وملاحظة وردت إلى مديريات المناطق الشهر الماضي عن طريق الموقع الإلكتروني للأمانة، وتطبيق الأجهزة الذكية، ومركز الاتصال الموحد.
وقال مدير الدائرة سليمان البسطامي إن نسبة إغلاق هذه الشكاوى والملاحظات، بلغت 90%، وحسب الموعد المحدد، وتوزعت معظمها بين تراكم نفايات، ونظافة شوارع، وشكاوى أبنية ومنشآت مخالفة وغيرها.

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