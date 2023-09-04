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إربد .. إغلاق 34 محل خضار وفواكه بالسوق المركزي

9/4/2023 7:11:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أغلقت بلدية اربد الكبرى الإثنين، 34 محل خضار وفواكه في السوق المركزي لعدم توفر التراخيص اللازمة قبل انتهاء فترة التمديد، وفقا لرئيس البلدية نبيل الكوفحي.


وقال الكوفحي، إنّ الإغلاقات تأتي في إطار تطبيق القانون، وضمن حملة إغلاقات متواصلة للمحال غير المرخصة التي لم تستفد من فترة التمديد التي انتهت في حزيران الماضي.


وأكد أن الحفاظ على المال العام من ركائز عمل البلدية إلا انه فتح الباب لإجراء تسويات مع أصحاب المحال التي تراكمت عليها الذمم منذ سنوات سابقة، بدفع قرابة 25 - 50% من مجموع الذمم لمنحها التراخيص اللازمة التي تستمر في العمل بموجبها.


وأشار إلى وجود قرابة 8 آلاف محل غير مرخص من أصل حوالي 18 ألف محل تجاري.
من جهته، طالب رئيس فرع نقابة تجار الخضار والفواكه في إربد محمد قنديل، بعدم ربط منح رخصة المهن بالذمم المالية الأخرى.


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