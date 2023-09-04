الملك يستقبل وزير الخارجية الياباني
التاريخ
9/4/2023 7:11:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
وتناول اللقاء عمق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن واليابان وسبل تعزيزها وتوسيع التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والدفاعية.
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