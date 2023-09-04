مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض



وأغلقت البورصة على تداول 3.9 مليون سهم، موزعة على 2486 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.4 مليون دينار.



وانخفضت أسعار أسهم 17 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 44 شركة، واستقرت أسعار أسهم 33 شركة أخرى.

