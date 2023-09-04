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تنويه هام لزوار تلفريك عجلون اعتباراً من غداً

9/4/2023 7:11:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تتعطل اعمال تلفريك عجلون يوم غد الثلاثاء عن العمل لأغراض الصيانة، حسبما أكدت مديرة المناطق التنموية، أروى الحياري .
وكانت قد نوهت الحياري في بيان سابق إلى نقل يوم الصيانة من يوم الأحد إلى يوم الثلاثاء اعتبارًا من الشهر الحالي.
وبلغ عدد زوار التلفريك نحو 150 ألف زائر منذ افتتاحه رسميًا في منتصف حزيران الماضي. وتمتد مسار التلفريك على مسافة 2.5 كيلومتر ويضم 40 كابينة بسعة 8 أشخاص للكابينة الواحدة، وتستغرق مدة الرحلة في الاتجاه الواحد نحو 10 دقائق

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