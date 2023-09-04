تنويه هام لزوار تلفريك عجلون اعتباراً من غداً
التاريخ
9/4/2023 7:11:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تتعطل اعمال تلفريك عجلون يوم غد الثلاثاء عن العمل لأغراض الصيانة، حسبما أكدت مديرة المناطق التنموية، أروى الحياري .
وكانت قد نوهت الحياري في بيان سابق إلى نقل يوم الصيانة من يوم الأحد إلى يوم الثلاثاء اعتبارًا من الشهر الحالي.
وبلغ عدد زوار التلفريك نحو 150 ألف زائر منذ افتتاحه رسميًا في منتصف حزيران الماضي. وتمتد مسار التلفريك على مسافة 2.5 كيلومتر ويضم 40 كابينة بسعة 8 أشخاص للكابينة الواحدة، وتستغرق مدة الرحلة في الاتجاه الواحد نحو 10 دقائق
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