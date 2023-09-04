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اتحاد الكرة يُوقع مذكرة تفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات

9/4/2023 7:11:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقع اتحاد الإمارات لكرة القدم مذكرة تفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات بهدف البحث والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات المعرفية والبحثية التي تخدم المجتمع بشكل عام والرياضة على وجه الخصوص.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم يوم الخميس الماضي في مقر اتحاد كرة القدم بدبي بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري ، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم ، والدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات إلى جانب مدراء الإدارات المختلفة بالاتحاد ومسؤولي المركز .

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة أن توقيع مذكرة تفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات تعزز العمل الجماعي من أجل الوصول إلى أفضل النتائج في البحوث التي لها علاقة بالمجتمع من جميع الجوانب, منها الرياضية
الاجتماعية والاقتصادية, وكذلك المستقبلية.

وقال : "إن كرة قدم ليست مجرد لعبة, بل هي نشاط انساني يخدم المجتمع وتطلعاته, وهو حقل واسع يستحق البحث والدراسة."

وعبر الأمين العام عن سعادته بالشراكة مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات, آملاً أن تحقق مذكرة التفاهم أهدافاً كبيرة من أجل خدمة المجتمع,مثمنا دعم القيادة الرشيدة للرياضة والبحوث والدراسات من أجل الاستدامة.

من جهته ذكر الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات أن توقيع مذكرة التفاهم مع اتحاد كرة القدم تأتي ضمن استراتيجية المركز الرامية إلى تعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات الرياضية بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص ، مشيراً إلى أن المركز سيعمل على تقديم دراسات بحثية ومعرفية حول أهمية الرياضة في تعزيز القوة الناعمة وتحسين الصحة المجتمعية.

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