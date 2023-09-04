منتخب الإمارات يبدأ تدريباته في زُغرب

تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو وجهازه المساعد, بدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمس تدريباته في معسكره المقام حالياً في العاصمة الكرواتية زغرب ضمن محطة الإعداد الثانية, استعداداً لخوض غمار مباريات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027 , وشارك جميع اللاعبين الذين تم ضمهم لهذا المعسكر, الذي سيستمر حتى الثاني عشر من الشهر الجاري ، وسيشهد لعب مباراة دولية ودية أمام منتخب كوستاريكا.

وأجرى الجهاز الفني بعض التعديلات الطفيفة على قائمة اللاعبين ، حيث تم استبعاد مدافع نادي البطائح راشد مهير نتيجة إصابته بالعضلة الخلفية خلال مشاركته مع فريقه ببطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وحاجته للعلاج والراحة لمدة أسبوع ، وكذلك مهاجم نادي الجزيرة

زايد العامري لالتزامه بشرف أداء الخدمة الوطنية ، فيما تم ضم الظهير الأيسر لنادي الشارقة الحسن صالح.

في المقابل تشهد القائمة عودة بعض اللاعبين الذين غابوا عن معسكر النمسا نتيجة الإصابة, منهم محمد عبدالباسط وخالد الظنحاني ومحمد جمعة عيد وأحمد برمان وعبدالله رمضان والحارس محمد الشامسي الذي تواجد مع فريقه الوحدة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

كما تشهد القائمة كذلك وجود ثلاثة عناصر شابة تُسجل حضورها للمرة الأولى في صفوف المنتخب الأول, وهم مبارك أحمد وعبدالله العطاس

(نادي الجزيرة) وحازم محمد (نادي العين) ، و عبّر الثلاثي عن بالغ سعادتهم بارتداء شعار المنتخب الذي هو حلم لكل لاعب ، مؤكدين أن هذا الاختيار يمنحهم الدافع والرغبة نحو الاستمرار في تقديم الأفضل والاستفادة من خبرات اللاعبين الموجودين خلال الحصص التدريبية والمباريات الودية.

من جهته ذكر ياسر سالم مدير المنتخب أن المعسكر الحالي يأتي إكمالاً لبرنامج الإعداد الذي تم وضعه من قبل الجهاز الفني للتصفيات, والذي بدأ الشهر الماضي بمعسكر النمسا قبل بداية الموسم الكروي ، مشيراً إلى أن المعسكر الحالي يُعد في غاية الأهمية كونه سيشهد خوض مباراة ودية أمام منتخب كوستاريكا أحد المنتخبات القوية في قارة أمريكا الشمالية "الكونكاكاف" مما يُشكل فرصة جيدة للجهاز الفني للتعرف على المستوى الفني للاعبين ومدى استيعابهم لأسلوب اللعب الذي تم التدرب عليه طوال الأيام الماضية.

وقال مدير المنتخب إن البداية المثالية للموسم الكروي, خاصة في الجولتين الأولى والثانية, ومن قبلها مباراتي الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا لفريقي الشارقة وشباب الأهلي ستنعكس إيجابياً على المنتخب في ظل المستوى الفني الجيد الذي ظهر عليه اللاعبون الدوليون ، مؤكداً أن المستوى الفني سيرتفع أكثر خلال الجولات المقبلة مع تحسن الجو وانخفاض درجات الحرارة.

وتمنى ياسر سالم السلامة لمدافع المنتخب ونادي الشارقة شاهين عبدالرحمن الذي أجرى

قبل أيام عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي ، وكذلك لاعب وسط نادي عجمان بلال يوسف الذي عانى وعكة صحية ، كما رحب بالعناصر

الشابة المنضمة حديثاً لصفوف المنتخب.

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