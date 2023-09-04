Tuesday, 05 September 2023 02:50 GMT

الخصاونة يشيد بدعم اليابان للتنمية الاقتصادية في الأردن

9/4/2023 6:07:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاثنين، وزير الخارجيَّة الياباني هاياشي يوشيماسا.
وأكد الخصاونة ويوشيماسا على علاقات الصَّداقة والشَّراكة الاستراتيجيَّة بين البلدين.
وأشاد الرئيس الخصاونة بدعم اليابان لجهود مسيرة التَّنمية الاقتصاديَّة في الأردن.

MENAFN04092023000208011052ID1107002972

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث