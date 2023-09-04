الخصاونة يشيد بدعم اليابان للتنمية الاقتصادية في الأردن

الخصاونة يشيد بدعم اليابان للتنمية الاقتصادية في الأردن
التاريخ
9/4/2023 6:07:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاثنين، وزير الخارجيَّة الياباني هاياشي يوشيماسا.
وأكد الخصاونة ويوشيماسا على علاقات الصَّداقة والشَّراكة الاستراتيجيَّة بين البلدين.
وأشاد الرئيس الخصاونة بدعم اليابان لجهود مسيرة التَّنمية الاقتصاديَّة في الأردن.
MENAFN04092023000208011052ID1107002972
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.