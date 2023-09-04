

الأسير النتشة (41 عاما) من بيت حنينا في القدس المحتلة، دخل، اليوم الإثنين، عامه الـ23 على التوالي في سجون الاحتلال، إذ اعتُقل بتاريخ 4/9/2001، وأصيب بالرصاص الحي وحروق خطيرة في أنحاء متفرقة من جسده، وتم التحقيق معه وهو على سرير المرض.



وبعد عامين من التحقيق وتأجيل المحاكمات، أصدرت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة بحق الأسير النتشة حكما بالسجن لمدة 25 عاما، وتنقل بين عدة سجون، وهو يقبع حاليا في سجن ريمون الصحراوي.



كما دخل الأسير المقدسي مشاهرة (43 عاما)، عامه الـ22 على التوالي في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.



واعتقلت قوات الاحتلال مشاهرة بتاريخ 4/9/2002، وتعرض حينها لتحقيق قاسٍ في معتقل "المسكوبية"، وحكمت عليه بالسجن المؤبد 20 مرة.

وفا