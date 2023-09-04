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شاهد طفل صغير يستخدم فطنته لإنقاذ نفسه من حادث مروع في احدى الدول

9/4/2023 6:07:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو مؤثر على نطاق واسع، يظهر فيه طفل صغير وهو يستخدم ذكاءه وشجاعته لإنقاذ نفسه في الوقت المناسب، وذلك بعد وقوع حادث مروع.
يُظهر الفيديو الطفل وهو يلعب داخل سيارة في ساحة منزله، وفجأة يصطدم بلوح زجاجي أمامه. بينما تتدلى اللوح فوق رأسه، يظهر الطفل وهو يتصرف بسرعة ويستخدم قوته الصغيرة لدفع اللوح بيديه ومنعه من السقوط عليه.


تمكن الطفل من إنقاذ نفسه بنجاح، حيث تحطم اللوح على الأرض وسط صرخاته من الخوف والهلع.

مزمز

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