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توضيح حكومي حول رفع أسعار المياه والقطاعات المستثناة

9/4/2023 6:07:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير المياه والري محمد النجار، اليوم الاثنين، إن لدى الحكومة نية لرفع تعرفة المياه للاستهلاك المنزلي، لكن "لم يُتخذ القرار حتى الآن".


وأضاف، خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية لمناقشة موضوع توجه الحكومة لرفع أسعار المياه، أنه من المتوفع أن ترتفع تعرفة فاتورة المياه للقطاع المنزلي للعام المقبل بمعدل 4.6% تقريبا.


"لا يوجد أي نية لرفع أسعار المياه على الصناعة أو التجارة أو الزراعة أو السياحة والنية فقط لرفعها على الاستخدام المنزلي ولا قرار حتى الآن"، وفق الوزير.


وأشار النجار إلى أن مديونية قطاع المياه ترتفع سنويا بواقع 200 مليون دينار، موضحا أن الجميع يعلم الوضع المائي في الأردن وأن هناك نقص في كميات المياه للاستخدامات كافة.


وبين الوزير أن فاتورة الطاقة ارتفعت 3 أضعاف خلال السنوات العشر الماضية على قطاع المياه، فيما تتضمن استراتيجية المياه الجديدة تخفيض حجم الفاقد من المياه سنويا بواقع 2%.

المملكة

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