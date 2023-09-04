تجنبها.. 5 أطعمة تزيد من التهابات الجسم



ورغم أن الطعام يعد الوسيلة الأساسية التي تضمن تمتع أجسادنا بصحة جيدة، إلا أنه يمكن أن يكون أيضاً مصدراً للداء وتحديداً للإصابة بالالتهابات، فما يجهله الكثيرون، أن المواظبة على تناول كميات كبيرة ومتكررة من بعض أنواع الأطعمة، يمكن أن تكون سبباً للإصابة بالتهاب مزمن، يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض.



كيف يتسبب الطعام بالالتهاب؟

يتسبب في الحالة التي يكون فيها الالتهاب ناجماً عن الطعام، فإن ما يحدث يعود لقدرة الأطعمة المُصنّعة على تغيير البكتيريا التي تعيش في أمعائنا، وهذا التغيير يُفعّل جهاز المناعة لدينا، لشعوره أن الجسم يتعرض للأذية ما يؤدي في نهاية المطاف للإصابة بالتهاب مزمن، يستنزف طاقتنا ويزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان.



ويرى رحال أن ليس المطلوب أن يقوم الشخص بالاعتماد على نظام غذائي مثالي، ليحمي نفسه من الإصابة بالالتهاب الناجم عن الطعام المُصنّع، حيث أن كل ما هو مطلوب منه، هو عدم الإفراط بتناول هذه الأطعمة.

أطعمة تحفز الالتهاب

1 - الأطعمة المقلية بعمق، حيث أننا عندما نقوم بقلي أي نوع طعام بعمق، وخاصة عند استخدامنا لزيت مستخدم سابقاً، فإن ذلك الطعام يساهم في تكوين جزيئات التهابية في أجسامنا.



2- اللحم المشوي على الفحم، حيث أن علامات الاحتراق السوداء التي تظهر على اللحم تدل على أن الطعام بات يحتوي على مركبات تتسبب بالدهون وتؤدي إلى أكسدة البروتين، مما يسبب الإجهاد التأكسدي وتلف الخلايا، مع الإشارة إلى أن تناول أي لحم حيواني مشوي على الفحم وعليه علامات الاحتراق، يمكن أن يحفز الاستجابة الالتهابية في الجسم، ولكن اللحوم الحمراء هي الأسوأ.



3- الأطعمة فائقة المعالجة، تؤدي إلى التهاب مزمن، وذلك بسبب احتوائها على العديد من المكونات المضافة، مثل السكر والملح والدهون والألوان الصناعية، ومن أمثلة هذه الأطعمة الوجبات المجمدة والمشروبات الغازية، والوجبات السريعة والبسكويت المعبأ والشوكولاتة، والصلصات، والزبادي.



4 - الأطعمة التي تحتوي على سكر مضاف، يمكن أن تزيد الالتهاب، عبر رفعها لمستويات البروتين سي التفاعلي في الجسم، والذي هو علامة على الالتهاب، والسكر المضاف موجود في أنواع متعددة من الأطعمة مثل الخبز، الشوفان سريع التحضير، ألواح البروتين، مشروبات الطاقة، العصائر المُصنعة، بدائل الحليب، المشروبات الغازية والبسكويت والكعك، وزبدة الفول السوداني.



5 - منتجات اللحوم المصنعة، مثل اللحم المقدد، والنقانق والمرتديلا البقري يمكن أن تتسبب بالالتهابات لعدة أسباب، وذلك بدءاً من احتوائها العالي من الدهون المشبعة، التي تجعل الأنسجة الدهنية في الجسم أكثر التهاباً.



سكاي نيوز

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