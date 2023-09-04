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الأمن العام يشارك مقطع فيديو : هل يتحول الهاتف الى اداة قتل ؟

9/4/2023 6:07:29 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شاركت مديرية الاعلام والشرطة المجتمعية في الأمن العام مقطع فيديو توعوي يُظهر حادث دهس تسبب به قائد المركبة الذي كان منشغلًا بالتحدث على الهاتف الجوال.


وأرفقت المديرية مقطع الفيديو بسؤال توعوي يُحذِّر المواطنين: "برأيك، هل يتحول الهاتف الى أداة قتل أو إصابة في المركبات؟ "


وأكدت المديرية أن استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة يُعتبر مخالفة، ويُعاقب قائد المركبة بغرامة مالية قدرها 50 دينارًا وفقًا لقانون السير المعدل.


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