الأمن العام يشارك مقطع فيديو : هل يتحول الهاتف الى اداة قتل ؟



وأرفقت المديرية مقطع الفيديو بسؤال توعوي يُحذِّر المواطنين: "برأيك، هل يتحول الهاتف الى أداة قتل أو إصابة في المركبات؟ "



وأكدت المديرية أن استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة يُعتبر مخالفة، ويُعاقب قائد المركبة بغرامة مالية قدرها 50 دينارًا وفقًا لقانون السير المعدل.