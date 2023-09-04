الأمن العام يشارك مقطع فيديو : هل يتحول الهاتف الى اداة قتل ؟

الأمن العام يشارك مقطع فيديو : هل يتحول الهاتف الى اداة قتل ؟
التاريخ
9/4/2023 6:07:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شاركت مديرية الاعلام والشرطة المجتمعية في الأمن العام مقطع فيديو توعوي يُظهر حادث دهس تسبب به قائد المركبة الذي كان منشغلًا بالتحدث على الهاتف الجوال.
وأرفقت المديرية مقطع الفيديو بسؤال توعوي يُحذِّر المواطنين: "برأيك، هل يتحول الهاتف الى أداة قتل أو إصابة في المركبات؟ "
وأكدت المديرية أن استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة يُعتبر مخالفة، ويُعاقب قائد المركبة بغرامة مالية قدرها 50 دينارًا وفقًا لقانون السير المعدل.
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