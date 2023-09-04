الأردن يشارك باجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين
التاريخ
9/4/2023 6:07:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - شارك مندوب الاردن لدى الجامعة العربية السفير امجد العضايلة في اعمال اجتماعات الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين.
ويبحث المندوبون الدائمون على مدى يومين البنود المدرجة على جدول أعمال دورة المجلس على مستوى وزراء الخارجية التي تبدأ أعمالها بعد غد الأربعاء وتشمل 9 بنود رئيسية.
ويتصدر جدول الاعمال بند العمل العربي المشترك، اضافة الى متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة تطورات الاستيطان والجدار، والانتفاضة والأسرى واللاجئين، ودعم موازنة الأونروا والتنمية، ودعم موازنة دولة فلسطين، وصمود الشعب الفلسطيني، وسرقة إسرائيل للمياه العربية في الأراضي المحتلة والجولان العربي السوري المحتل.
وخلال الجلسة الافتتاحية سلم مندوب مصر السفير محمد مصطفى رئاسة الدورة 160 لمندوب المملكة المغربية لدى الجامعة العربية السفير أحمد التازي.
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