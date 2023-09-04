

ويبحث المندوبون الدائمون على مدى يومين البنود المدرجة على جدول أعمال دورة المجلس على مستوى وزراء الخارجية التي تبدأ أعمالها بعد غد الأربعاء وتشمل 9 بنود رئيسية.



ويتصدر جدول الاعمال بند العمل العربي المشترك، اضافة الى متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة تطورات الاستيطان والجدار، والانتفاضة والأسرى واللاجئين، ودعم موازنة الأونروا والتنمية، ودعم موازنة دولة فلسطين، وصمود الشعب الفلسطيني، وسرقة إسرائيل للمياه العربية في الأراضي المحتلة والجولان العربي السوري المحتل.



وخلال الجلسة الافتتاحية سلم مندوب مصر السفير محمد مصطفى رئاسة الدورة 160 لمندوب المملكة المغربية لدى الجامعة العربية السفير أحمد التازي.

