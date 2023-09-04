أردوغان يصل إلى سوتشي للقاء بوتين

أردوغان يصل إلى سوتشي للقاء بوتين
التاريخ
9/4/2023 6:07:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إلى مدينة سوتشي في زيارة عمل تشمل مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ستركز على ملفات أهمها الملفان الأوكراني والسوري.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ذكرت صحيفة Milliyet التركية أن الرئيس أردوغان سيجدد خلال محادثاته مع بوتين إعلان استعداده للوساطة في حل أزمة أوكرانيا.
وأضافت الصحيفة: "سيؤكد الرئيس أردوغان لنظيره الروسي على أهمية إحلال السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة وسيعلن عن استعداده للوساطة وتقديم كل الدعم، بما في ذلك تنظيم مفاوضات مباشرة، لضمان السلام الدائم بين طرفي النزاع".
ومن المنتظر أن يبحث الزعيمان صفقة الحبوب والأزمة الأوكرانية وملفات الغاز وقضايا أخرى بما فيها الملف السوري.
RT
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