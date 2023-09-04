وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف يقدم استقالته

وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف يقدم استقالته
التاريخ
9/4/2023 6:07:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
كييف/PNN- قال وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف في تدوينة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، اليوم الاثنين، إنه قدم استقالته إلى رئيس البرلمان.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال الأحد إنه قرر استبدال وزير الدفاع وذلك في أكبر تغيير بالمؤسسة الدفاعية الأوكرانية منذ أطلقت روسيا عملية عسكرية شاملة للبلاد في فبراير/ شباط 2022.
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