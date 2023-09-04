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وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف يقدم استقالته

9/4/2023 6:07:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) كييف/PNN- قال وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف في تدوينة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، اليوم الاثنين، إنه قدم استقالته إلى رئيس البرلمان.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال الأحد إنه قرر استبدال وزير الدفاع وذلك في أكبر تغيير بالمؤسسة الدفاعية الأوكرانية منذ أطلقت روسيا عملية عسكرية شاملة للبلاد في فبراير/ شباط 2022.

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