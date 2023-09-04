وكان الجيش الأردني أعلن في أوقات مختلفة من آب/أغسطس الماضي، إسقاط 3 طائرات مسيّرة قادمة من سوريا ومحملة بالممنوعات.

وذكرت القوات المسلحة الأردنية في بيان عبر موقعها الإلكترونية، أن "المنطقة العسكرية الشرقية أسقطت فجر الاثنين، طائرة مسيّرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية".

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني قوله، إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة دون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وبيّن المصدر أنه" تم العثور على الطائرة محملة بكمية من مادة الكريستال (المخدرة)، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".

وعادة ما تشهد الحدود بين البلدين إحباط عمليات لتهريب المواد المخدرة القادمة من سوريا إلى الأردن.

واستخدام الطائرات المسيّرة، أسلوب جديد لجأ إليه المهربون، مع تشديد الجيش الأردني إجراءاته على الحدود.



