Tuesday, 05 September 2023 02:49 GMT

الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيّرة محملة بالمخدرات قادمة من سوريا

9/4/2023 6:07:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) عمّان/PNN- أعلن الجيش الأردني، اليوم الإثنين، إسقاط طائرة مسيّرة جديدة كانت محملة بمواد مخدرة، قادمة من الأراضي السورية.

وكان الجيش الأردني أعلن في أوقات مختلفة من آب/أغسطس الماضي، إسقاط 3 طائرات مسيّرة قادمة من سوريا ومحملة بالممنوعات.

وذكرت القوات المسلحة الأردنية في بيان عبر موقعها الإلكترونية، أن "المنطقة العسكرية الشرقية أسقطت فجر الاثنين، طائرة مسيّرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية".

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني قوله، إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة دون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".





وبيّن المصدر أنه" تم العثور على الطائرة محملة بكمية من مادة الكريستال (المخدرة)، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".

وعادة ما تشهد الحدود بين البلدين إحباط عمليات لتهريب المواد المخدرة القادمة من سوريا إلى الأردن.

واستخدام الطائرات المسيّرة، أسلوب جديد لجأ إليه المهربون، مع تشديد الجيش الأردني إجراءاته على الحدود.


MENAFN04092023000205011050ID1107002960

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث