وفاة الموسيقار السوري أمين الخياط عن 87 عاماً

وُلد الخياط في دمشق عام 1936 ونشأ في بيت يعشق الموسيقى، فوالده عبدالعزيز الخياط كان هاوياً للفن ويستضيف في منزله العديد من المؤلفين والملحنين.

وتخرج في المعهد العربي للموسيقى عام 1954 بعد أن تعلم العزف على آلة القانون، وخضع بعد تخرجه للتدريب لمدة عام ضمن عدد من الفرق الموسيقية في مسارح دمشق.

انضم إلى فرقة إذاعة حلب الموسيقية ثم عُيِن في وظيفة "منشئ" بالمعهد العربي للموسيقى التابع لوزارة الثقافة، وملحناً في الإذاعة والتلفزيون بدمشق.

شكَل الخياط عام 1963 فرقة الفجر الموسيقية التي ضمت مجموعة من العازفين المهرة الذين أصبح ستة منهم رؤساء فرق موسيقية كبيرة لاحقاً. وشارك في تأسيس نقابة الفنانين السوريين عام 1968 وتولى رئاستها لأربع دورات كما انتُخب في مجلس الإدارة عدة مرات.

لحّن لكبار المطربين السوريين أمثال ذياب مشهور ومها الجابري ومصطفى نصري وفاتن حناوي ومصطفى ماهر وسمير حلمي، كما تعاون مع مطربين عرب من مصر وغيرها ووضع الموسيقى التصويرية لبرامج تلفزيونية ومسلسلات وأفلام سينمائية.