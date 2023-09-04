وشارك في حفل الافتتاح: وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، ومحافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني، وعدد من الدبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين في جمهورية مصر العربية، إضافة إلى عدد من الفنانين والفاعلين الثقافيين.

وأكد المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين في مصر ناجي الناجي، أهمية المشاركة الفلسطينية الناجحة والمتميزة في كل الفعاليات الثقافية والفنية المقامة، ورفع علم فلسطين وإبراز هويتها الحضارية في المنابر كافة، مشيرا إلى المكانة الهامة لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية في خارطة الفن الشعبي الإقليمي والدولي، في ظل انتظام ثلاث وعشرين دورة في ثلاثين عاما.

وأشار إلى أن فلسطين لم تغب خلال تلك الدورات ودأبت على التحام ثقافتها الفنية والشعبية مع الثقافات الأخرى ترسيخا للسردية الفلسطينية.

وأشاد الناجي بأداء فرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية، الذي أدى إلى التفاعل الجماهيري الكبير من الحضور، معتبرا أن هذا التفاعل يعدّ تقديرا لفلسطين وشعبها الصامد وقضيتها العادلة وهويتها الراسخة، وكذلك لتميّز

الفرقة واجتهاد كوادرها.

كما شهد حفل الافتتاح تقديم أوبريت فني لجميع الفرق المصرية والدولية من إخراج الفنان هشام عطوة، وسط مشاركة خمس دول إلى جانب فلسطين والهند، وسيرلانكا، ورومانيا، والمكسيك، وإندونيسيا و16 فرقة فنون شعبية مصرية ودولية.

تُقام العروض يوميا من اليوم الإثنين حتى الخميس 7 أيلول/ سبتمبر بمسارح حديقة الشيخ زايد- نادي الدنفاه- نادي الفيروز، ومركز مدينة فايد، ومركز مدينة القنطرة غرب، ومركز مدينة القصاصين.