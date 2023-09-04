فلسطين تشارك في افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية بدورته الـ23
التاريخ
9/4/2023 6:06:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
القاهرة/PNN- شاركت دولة فلسطين، في انطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الـ23 عبر فرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية، بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية متمثلة في "الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية"، ومحافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع هيئة قناة السويس وهيئة التنشيط السياحي.
وشارك في حفل الافتتاح: وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، ومحافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني، وعدد من الدبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين في جمهورية مصر العربية، إضافة إلى عدد من الفنانين والفاعلين الثقافيين.
وأكد المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين في مصر ناجي الناجي، أهمية المشاركة الفلسطينية الناجحة والمتميزة في كل الفعاليات الثقافية والفنية المقامة، ورفع علم فلسطين وإبراز هويتها الحضارية في المنابر كافة، مشيرا إلى المكانة الهامة لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية في خارطة الفن الشعبي الإقليمي والدولي، في ظل انتظام ثلاث وعشرين دورة في ثلاثين عاما.
وأشار إلى أن فلسطين لم تغب خلال تلك الدورات ودأبت على التحام ثقافتها الفنية والشعبية مع الثقافات الأخرى ترسيخا للسردية الفلسطينية.
وأشاد الناجي بأداء فرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية، الذي أدى إلى التفاعل الجماهيري الكبير من الحضور، معتبرا أن هذا التفاعل يعدّ تقديرا لفلسطين وشعبها الصامد وقضيتها العادلة وهويتها الراسخة، وكذلك لتميّز
الفرقة واجتهاد كوادرها.
كما شهد حفل الافتتاح تقديم أوبريت فني لجميع الفرق المصرية والدولية من إخراج الفنان هشام عطوة، وسط مشاركة خمس دول إلى جانب فلسطين والهند، وسيرلانكا، ورومانيا، والمكسيك، وإندونيسيا و16 فرقة فنون شعبية مصرية ودولية.
تُقام العروض يوميا من اليوم الإثنين حتى الخميس 7 أيلول/ سبتمبر بمسارح حديقة الشيخ زايد- نادي الدنفاه- نادي الفيروز، ومركز مدينة فايد، ومركز مدينة القنطرة غرب، ومركز مدينة القصاصين.
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