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ماذا حل بالليرة التركية بعدما خالف التضخم التوقعات؟

9/4/2023 6:06:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار اليوم الاثنين بنحو طفيف، بعد بيانات رسمية أظهرت ارتفاع معدل التضخم الشهر الماضي بوتيرة أعلى من المتوقع.
وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.19% إلى 26.7787 ليرة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفاد الجهاز المركزي للإحصاء في تركيا، بأن معدل التضخم في تركيا ارتفع الشهر الماضي إلى 58.94% على أساس سنوي مقابل 47.83% في يوليو الماضي. وجاء الارتفاع بينما كان من المتوقع ارتفاع المؤشر إلى 55.90% على أساس سنوي.

RT

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