كم بلغ سعر ليرة الذهب الانجليزي والرشادي بالأردن اليوم الاثنين ؟
التاريخ
9/4/2023 6:06:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقر سعر بيع ليرة الذهب بالاردن ، اليوم الاثنين ، بانواعها الرشادي والانجليزي ، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .
حيث بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 322 ديناراً ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 282 دينارا اليوم .
بينما استقر سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 39.6 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 37.9 دينارا للشراء منهم .
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