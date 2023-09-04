فكري جيداً قبل تنظيف هذه الأشياء بالخل

1. الأسطح الرخامية في المطبخ: تحتوي الأحماض الموجودة في الخل على خصائص قد تؤثر على الأحجار الرخامية. لذا، يفضل استخدام منظفات معتمدة واستخدام الماء الدافئ لتنظيف هذه الأسطح.

2. الأرضيات المصنوعة من الرخام أو الحجر: يجب تجنب استخدام منظفات تحتوي على الخل أو الليمون لتنظيف الأرضيات المصنوعة من الرخام أو الحجر، حيث قد تتسبب في تلفها.

3. إزالة بقع البيض: في حالة سقوط بيضة على الأرض، يجب تجنب استخدام الخل، حيث قد يتفاعل الخل مع البيض ويجعل إزالة البقعة أمرًا صعبًا.

4. الأجسام المعدنية: يسبب الخل تآكل الأجزاء الداخلية للمعادن مثل الحديد. لذلك، ينصح بتجنب استخدام الخل عند تنظيف الأجزاء الداخلية للأجسام المعدنية.

5. الأرضيات والأسطح المصنوعة من الخشب المنقوش أو الباركيه: يفضل تجنب استخدام الخل عند تنظيف الأرضيات الخشبية المنقوشة أو الباركيه، حيث قد يؤدي استخدامه إلى تلف السطح. يُنصح باستخدام منظفات خاصة لتنظيف هذه الأرضيات.

6. التخلص من البقع: على الرغم من أن بعض الأمهات يعتبرن الخل حلاً مثاليًا لإزالة بقع الأوساخ مثل الدم أو الآيس كريم، إلا أن استخدام الخل يؤثر على الأقمشة. يفضل استخدام المنظفات المنزلية المخصصة ومن ثم استخدام مسحوق الغسيل.

من الأهمية بمكان أن نعتبر هذه الاحتياطات عند استخدام الخل في مهام التنظيف، لحماية الأسطح والمواد المختلفة والحفاظ على جودتها.