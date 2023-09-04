فكري جيداً قبل تنظيف هذه الأشياء بالخل

فكري جيداً قبل تنظيف هذه الأشياء بالخل
التاريخ
9/4/2023 6:05:39 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يعتمد العديد من ربات المنازل على استخدام الخل في مهام التنظيف المختلفة، ويعتقدن أنه مناسب لتنظيف كل شيء. ومع ذلك، يجب أن نفكر جيدًا قبل استخدام الخل في بعض الحالات، وفيما يلي بعض الأمور التي ينبغي مراعاتها:
1. الأسطح الرخامية في المطبخ: تحتوي الأحماض الموجودة في الخل على خصائص قد تؤثر على الأحجار الرخامية. لذا، يفضل استخدام منظفات معتمدة واستخدام الماء الدافئ لتنظيف هذه الأسطح.
2. الأرضيات المصنوعة من الرخام أو الحجر: يجب تجنب استخدام منظفات تحتوي على الخل أو الليمون لتنظيف الأرضيات المصنوعة من الرخام أو الحجر، حيث قد تتسبب في تلفها.
3. إزالة بقع البيض: في حالة سقوط بيضة على الأرض، يجب تجنب استخدام الخل، حيث قد يتفاعل الخل مع البيض ويجعل إزالة البقعة أمرًا صعبًا.
4. الأجسام المعدنية: يسبب الخل تآكل الأجزاء الداخلية للمعادن مثل الحديد. لذلك، ينصح بتجنب استخدام الخل عند تنظيف الأجزاء الداخلية للأجسام المعدنية.
5. الأرضيات والأسطح المصنوعة من الخشب المنقوش أو الباركيه: يفضل تجنب استخدام الخل عند تنظيف الأرضيات الخشبية المنقوشة أو الباركيه، حيث قد يؤدي استخدامه إلى تلف السطح. يُنصح باستخدام منظفات خاصة لتنظيف هذه الأرضيات.
6. التخلص من البقع: على الرغم من أن بعض الأمهات يعتبرن الخل حلاً مثاليًا لإزالة بقع الأوساخ مثل الدم أو الآيس كريم، إلا أن استخدام الخل يؤثر على الأقمشة. يفضل استخدام المنظفات المنزلية المخصصة ومن ثم استخدام مسحوق الغسيل.
من الأهمية بمكان أن نعتبر هذه الاحتياطات عند استخدام الخل في مهام التنظيف، لحماية الأسطح والمواد المختلفة والحفاظ على جودتها.
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