أعلنت شركة آيجنمان وفيرونيلي (Eigenmann & Veronelli) الإيطالية المتخصصة في مجال الكيماويات المتخصصة ومكونات الطعام أنها استحوذت على نسبة 100% من شركة إيميا تكنولوجي IMEA Technologies FZC، وهي شركة توزيع إقليمية للكيماويات المتخصصة وتركز على السوق الصناعي ويقع مقرها الرئيسي في المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي.

ويحقق الاستحواذ توافقاً ممتازاً مع العمليات القائمة لدى شركة E&V وتوسعاً تجارياً استراتيجياً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى سوقي الشرق الأقصى والهند، ما يعزز حضورها الدولي لترسيخ حقيبة عملياتها الجذابة وتنفيذ استراتيجيتها للنمو.

وتأسست شركة IMEA Technologies في عام 2011 في الشارقة، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات، وهي منتجات صناعية بالأساس، مثل بوليمرات الاستحلاب للصناعات ومواد الطلاء والبلاستيك والأحبار والمعالجة بالماء، ومواد العزل والمواد اللاصقة، والنفط والغاز، والإنشاءات، إلى جانب الاستخدامات التجميلية والخاصة بالتنظيف.

وتضمن الشركة التغطية الكاملة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالإضافة إلى سوقي الشرق الأقصى والهند. وحققت الشركة في عام 2022 أرباحاً تبلغ 68.5 مليون درهم.

وسيتولى طاقم الإدارة الحالي لشركة IMEA Technologies وموظفوها قيادة الشركة في إطار مجموعة E&V مع الاحتفاظ باسمها صاحب السمعة الجيدة.

وقال جابريلي بونومي، المسؤول التنفيذي الأول في مجموعة E&V: «بالتوازي مع رؤيتنا الاستراتيجية التي تستهدف أن نصبح مزوداً دولياً للحلول، يسرنا أن نرحب بشركة IMEA Technologies ضمن مجموعة. تؤدي عملية الاستحواذ هذه إلى تقوية حضورنا الدولي وتتيح لنا أن نقدم عرضاً جذاباً فعلياً للقيمة لكل من المديرين والعملاء».

وقال أيوب تشيكينتاكاث، المدير التنفيذي لشركة IMEA Technologies: «يمثل انضمامنا إلى شركة E&V، وهي مشارك رئيسي في السوق الدولي، علامة بارزة في تطور شركتنا. نحن نشترك في رؤية وثقافة متشابهتين، وأنا واثق من أن شركة IMEA Technologies ستواصل الازدهار ضمن مجموعة E&V، مع مواصلة علاقاتها طويلة الأجل مع المزودين والعملاء الرئيسيين».

وتُعتبر شركة آيجنمان وفيرونيلي مزوداً عالمياً للحلول في مجال الكيماويات المتخصصة ومكونات الطعام ولها وجود مباشر في 4 بلدان وحضور تجاري في أكثر من 30 بلداً. ويقع مقرها الرئيسي في بلدة رو بمدينة ميلانو في إيطاليا. أما شركة إيميا تكنولوجي فهي موزع إقليمي للكيماويات المتخصصة وتركز على المجال الصناعي، مثل بوليمرات الاستحلاب للصناعات ومواد الطلاء والبلاستيك والأحبار والمعالجة بالماء، ومواد العزل والمواد اللاصقة، والنفط والغاز، والإنشاءات، إلى جانب الاستخدامات التجميلية والخاصة بالتنظيف.