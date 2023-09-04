الدولار ينخفض في تعاملات اليوم الاثنين

(MENAFN
) انخفض الدولار في تعاملات حذرة اليوم الاثنين بتاريخ 4 أيلول, مع تقدير المستثمرين لتقارير الوظائف في أمريكا التي ضمت مؤشرات على التباطؤ مما نمى التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المصرف المركزي الأمريكي) بلغ غالباَ آخر دورة التشديد النقدي.
كما تراجع سهم الدولار الذي يقوم بقياس العملة الأمريكية أمام مجموعة من العملات بمعدل 0.048 بالمئة ليبلغ 104.18 الا أنه بقي بقرب ذروة شهرين عند 104.44 التي احتك بها في 25 آب. وصعد السهم 1.7 بالمئة في شهر آب وقام بإنهاء سلسلة خسائر دامت لشهرين.
كذلك تبعاَ لإغلاق الأسواق الأمريكية اليوم الاثنين فعلى الأغلب أن تكون السيولة هشة وأن يبين المتعاملون حيرة في المشاركة برهانات كبيرة.
في حين بينت تقارير أعلنت يوم الجمعة تسارع تطور الوظائف في أمريكا في شهر آب, لكن نسبة البطالة صعدت إلى 3.8 بالمئة وتباطأت ارتفاعات الرواتب.
وصعد الين بمعدل 0.06 بالمئة ليبلغ 146.16 دولار. ويتم منذ نصف آب تداول العملة الآسيوية قرابة مستوى 145 الضروري نفسيا وسط ترقب المتداولين لأي مؤشرات على قابلية تدخل السلطات لتعزيز العملة.
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