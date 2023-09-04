



الاعتماد الجديد يأتي تحقيقًا لأحد أهم أهداف خطة الجامعة الاستراتيجية الساعية إلى حصول برامج كلياتها كافة على الاعتماديات الدولية الرصينة، مع الاعتراف العالميّ بها.





ويعمل الاعتماد الأمريكي (ABET) على مراقبة برامج التعليم الهندسي والتكنولوجي وتقييمها، في العديد من دول العالم؛ لضمان جودتها من خلال 8 معايير هي: الطلبة، وأهداف البرنامج التعليمي، ونتاجات الطلبة، والتحسين المستمر، والمنهاج الدراسي، وكفاءة أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، والمرافق التعليمية، والدعم المؤسسي.





ويعتبر اعتماد (ABET) مؤشرًا قويًا على جودة البرامج التعليمية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، ويعزز من سمعتها، ويرفع مستوى التعليم العالي فيها، ويُمكّن الطلبة والخريجين من تحقيق ميزة تنافسية تساهم في زيادة فرص التوظيف، والنجاح في حياتهم المهنية.