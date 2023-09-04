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حصول الهندسة المدنية والطاقة المتجددة وعلم الحاسوب بالشرق الأوسط

9/4/2023 5:20:59 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - حصل برنامجا الهندسة المدنية، وهندسة الطاقة المتجددة في كلية الهندسة، وبرنامج علم الحاسوب في كلية تكنولوجيا المعلومات على اعتماد (ABET) الأمريكي لتضاف هذه البرامج إلى بقية التخصصات الحاصلة على الاعتماديات الدولية في كليات: الصيدلة، والآداب والعلوم التربوية، والحقوق، والأعمال.


الاعتماد الجديد يأتي تحقيقًا لأحد أهم أهداف خطة الجامعة الاستراتيجية الساعية إلى حصول برامج كلياتها كافة على الاعتماديات الدولية الرصينة، مع الاعتراف العالميّ بها.


ويعمل الاعتماد الأمريكي (ABET) على مراقبة برامج التعليم الهندسي والتكنولوجي وتقييمها، في العديد من دول العالم؛ لضمان جودتها من خلال 8 معايير هي: الطلبة، وأهداف البرنامج التعليمي، ونتاجات الطلبة، والتحسين المستمر، والمنهاج الدراسي، وكفاءة أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، والمرافق التعليمية، والدعم المؤسسي.


ويعتبر اعتماد (ABET) مؤشرًا قويًا على جودة البرامج التعليمية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، ويعزز من سمعتها، ويرفع مستوى التعليم العالي فيها، ويُمكّن الطلبة والخريجين من تحقيق ميزة تنافسية تساهم في زيادة فرص التوظيف، والنجاح في حياتهم المهنية.

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