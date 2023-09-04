Tuesday, 05 September 2023 02:48 GMT

د. إياد شعبان مساعداً لرئيس عمان الأهلية لشؤون الاعتماد والجودة و

9/4/2023 5:20:59 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قرر الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية تعيين د. إياد عبدالله شعبان مساعداً للرئيس لشؤون الاعتماد والجودة والتخطيط، بالإضافة إلى مهام عمله كعضو هيئة تدريسية في قسم إدارة الأعمال في كلية الأعمال، ومديراً لوحدة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الجامعة، والتي تضم دوائر الشؤون الإدارية، الاعتماد والشؤون الأكاديمية، التطوير المؤسسي، المكتبة.

ويُذكر أن الدكتور شعبان حاصل على درجة دكتوراة الفلسفة في الإدارة الاستراتيجية، كما يمتلك خبرة عملية واسعة في مجالات التخطيط والتطوير والموارد البشرية والجودة وبرامج وجوائز التميز في الأردن وخارج الأردن، وقد انضم لأسرة جامعة عمان الأهلية في عام 2013.


MENAFN04092023000151011027ID1107002827

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث