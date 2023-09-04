927 مليون دينار صادرات تجارة عمان خلال 8 أشهر

وحسب معطيات إحصائية للغرفة بلغت صادرات الغرفة خلال الأشهر الثمانية الماضية نحو 927 مليون دينار مقابل حوالي 584 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ورافق زيادة الصادرات، ارتفاع بعدد شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان خلال هذه الفترة بنسبة 4.5 بالمئة، لتصل إلى 24503 شهادة، مقابل 23451 شهادة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، ذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة إلى العديد من الدول، أبرزها السعودية بعدد 6094 شهادة، تلتها الإمارات 2757 ، والعراق 1375، ومصر 711، وسويسرا 14 شهادة.

وأظهرت المعطيات الإحصائية التي تصدرها الغرفة شهريا، أن الصادرات من حيث القيمة ذهبت للعديد من البلدان، جاء في مقدمتها العراق بقيمة نحو 366 مليون دينار، ثم الإمارات بقيمة نحو 148 مليون دينار، وسويسرا 74 مليون دينار، فالسعودية نحو 72 مليون دينار، ومصر نحو 66 مليون دينار.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال فترة المقارنة على المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بقيمة نحو 387 مليون دينار، ثم الزراعية بقيمة 118 مليون دينار، فالصناعية 112 مليون دينار والمنتجات العربية بقيمة نحو 102 مليون دينار، فيما ذهبت بقية الصادرات لمنتجات أخرى.

يذكر أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية، ضمن شروط محددة ومعينة.

كما تصدر الغرفة شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.