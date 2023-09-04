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توفير الأولى في لبنان! أول سوبرماركت في لبنان تحصل على شهادة Iso 9001:2015

9/4/2023 5:16:18 AM
(MENAFN- EIN Presswire) LEBANON, September 4, 2023/EINPresswire/ -- بيروت، آب ٢٠٢٣- تفتخر شركة توفير الدولية ش.م.ل.، الشركة الرائدة في مجال بيع المواد الغذائية بالتجزئة في لبنان، بالإعلان عن إنجازها كأول سوبرماركت في لبنان يحصل على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 المرموقة. بالإضافة إلى هذا الإنجاز، يسرها أيضًا اجتيازها بنجاح إجراءات المراقبة والتدقيق لشهادة نظام إدارة سلامة الأغذية ISO 22000:2018 في مطبخها المركزي، مؤكدة تفانيها الثابت لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة.

في ٥ حزيران ٢٠٢٣-، وبعد عملية تدقيق صارمة، منحت شركة توفير على شهادة ISO 9001:2015. وتبين هذه الشهادة حرص شركة توفير الدولية ش م ل وتفانيها في التنفيذ والحفاظ على نظام صارم لإدارة الجودة، يلبّي باستمرار متطلبات الزبائن ويعزز تجربتهم الشاملة من خلال التزامها بالمعايير الدولية والعالمية المتعارف عليها وسعيها للتميز والابداع في كل جوانب نشاطها.

كما أكدت شهادة ISO 9001:2015 الإلتزام الراسخ لشركة توفير بالتطوير المستمر والتركيز الدائم على ارضاء الزبون، والتي تضمنت تبسيط جميع العمليات والإجراءات، مما أدى إلى تعزيز الكفاءة وزيادة الإنتاجية وتحسين رضا الزبائن. كما أكدت هذه الشهادة قدرة شركة توفير على تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لزبائنها الكرام باستمرار.

بالإضافة إلى ذلك، يسر شركة توفير أن تعلن عن نجاحها في اجتياز برنامج تدقيق المراقبة لنظام إدارة سلامة الأغذية ISO 22000:2018 في مطبخها المركزي. وقد تحقق هذا الإنجاز، الذي تم في ١٦حزيران ٢٠٢٢، نتيجة التزام الشركة بتوفير أغذية آمنة وصحية لزبائنها وتقيدها الحاسم ببروتوكول صارم لسلامة الغذاء، مما ضمن ثقة زبائنها في جودة وسلامة المنتجات التي يشترونها.

لم يكن الحصول على هذه الشهادات ممكنًا لولا الجهود المتفانية التي بذلها موظفونا، الذين أظهروا التزاماً ومهنية محترفة لا مثيل لهما طوال هذه الرحلة. لقد مكّننا عملهم الجاد واستعدادهم لتبني التغيير من تنفيذ أنظمة قوية عزّزت مكانتنا كشركة رائدة في المنطقة.

وقال رامي بيطار، الرئيس التنفيذي لشركة توفير: "نحن فخورون للغاية بكوننا أول سوبرماركت لبناني يحصل على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 وشهادة نظام إدارة سلامة الأغذية ISO 22000:2018". "تعكس هذه الشهادات التزامنا الثابت بالتميز وتفانينا في تزويد زبائننا بمنتجات وخدمات عالية الجودة. ونعتقد أن هذه الشهادات ستعزز ثقة زبائننا في علامتنا التجارية وتعزز مكانتنا كشركة رائدة في قطاع البيع بالتجزئة في لبنان". "لم يكن هذا الإنجاز ممكنًا لولا العمل الجاد والتفاني الذي أبداه فريقنا المذهل، وأود أن أعرب عن امتناني لهم".

تمثل هذه الشهادات التي حصلت عليها توفير علامة بارزة في مسار الشركة نحو رفع معاييرها وتجاوز توقعات الزبائن. من خلال تطبيق أنظمة إدارة الجودة والسلامة الغذائية المعترف بها دوليًا، تواصل شركة توفير وضع معايير جديدة للتميز في قطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة في لبنان.

عن توفير

توفير هي شركة رائدة في مجال بيع المواد الغذائية بالتجزئة في لبنان، هدفها تزويد الزبائن بمنتجات وخدمات استثنائية، ومن خلال التزامها الدائم بالجودة والابتكار المستمر لضمان رضا زبائنها، تواصل توفير تحديد معايير النجاح في قطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة.

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Tawfeer
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