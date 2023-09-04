توفير الأولى في لبنان! أول سوبرماركت في لبنان تحصل على شهادة Iso 9001:2015
التاريخ
9/4/2023 5:16:18 AM
(MENAFN- EIN Presswire) LEBANON, September 4, 2023/EINPresswire/ -- بيروت، آب ٢٠٢٣- تفتخر شركة توفير الدولية ش.م.ل.، الشركة الرائدة في مجال بيع المواد الغذائية بالتجزئة في لبنان، بالإعلان عن إنجازها كأول سوبرماركت في لبنان يحصل على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 المرموقة. بالإضافة إلى هذا الإنجاز، يسرها أيضًا اجتيازها بنجاح إجراءات المراقبة والتدقيق لشهادة نظام إدارة سلامة الأغذية ISO 22000:2018 في مطبخها المركزي، مؤكدة تفانيها الثابت لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة.
في ٥ حزيران ٢٠٢٣-، وبعد عملية تدقيق صارمة، منحت شركة توفير على شهادة ISO 9001:2015. وتبين هذه الشهادة حرص شركة توفير الدولية ش م ل وتفانيها في التنفيذ والحفاظ على نظام صارم لإدارة الجودة، يلبّي باستمرار متطلبات الزبائن ويعزز تجربتهم الشاملة من خلال التزامها بالمعايير الدولية والعالمية المتعارف عليها وسعيها للتميز والابداع في كل جوانب نشاطها.
كما أكدت شهادة ISO 9001:2015 الإلتزام الراسخ لشركة توفير بالتطوير المستمر والتركيز الدائم على ارضاء الزبون، والتي تضمنت تبسيط جميع العمليات والإجراءات، مما أدى إلى تعزيز الكفاءة وزيادة الإنتاجية وتحسين رضا الزبائن. كما أكدت هذه الشهادة قدرة شركة توفير على تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لزبائنها الكرام باستمرار.
بالإضافة إلى ذلك، يسر شركة توفير أن تعلن عن نجاحها في اجتياز برنامج تدقيق المراقبة لنظام إدارة سلامة الأغذية ISO 22000:2018 في مطبخها المركزي. وقد تحقق هذا الإنجاز، الذي تم في ١٦حزيران ٢٠٢٢، نتيجة التزام الشركة بتوفير أغذية آمنة وصحية لزبائنها وتقيدها الحاسم ببروتوكول صارم لسلامة الغذاء، مما ضمن ثقة زبائنها في جودة وسلامة المنتجات التي يشترونها.
لم يكن الحصول على هذه الشهادات ممكنًا لولا الجهود المتفانية التي بذلها موظفونا، الذين أظهروا التزاماً ومهنية محترفة لا مثيل لهما طوال هذه الرحلة. لقد مكّننا عملهم الجاد واستعدادهم لتبني التغيير من تنفيذ أنظمة قوية عزّزت مكانتنا كشركة رائدة في المنطقة.
وقال رامي بيطار، الرئيس التنفيذي لشركة توفير: "نحن فخورون للغاية بكوننا أول سوبرماركت لبناني يحصل على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 وشهادة نظام إدارة سلامة الأغذية ISO 22000:2018". "تعكس هذه الشهادات التزامنا الثابت بالتميز وتفانينا في تزويد زبائننا بمنتجات وخدمات عالية الجودة. ونعتقد أن هذه الشهادات ستعزز ثقة زبائننا في علامتنا التجارية وتعزز مكانتنا كشركة رائدة في قطاع البيع بالتجزئة في لبنان". "لم يكن هذا الإنجاز ممكنًا لولا العمل الجاد والتفاني الذي أبداه فريقنا المذهل، وأود أن أعرب عن امتناني لهم".
تمثل هذه الشهادات التي حصلت عليها توفير علامة بارزة في مسار الشركة نحو رفع معاييرها وتجاوز توقعات الزبائن. من خلال تطبيق أنظمة إدارة الجودة والسلامة الغذائية المعترف بها دوليًا، تواصل شركة توفير وضع معايير جديدة للتميز في قطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة في لبنان.
عن توفير
توفير هي شركة رائدة في مجال بيع المواد الغذائية بالتجزئة في لبنان، هدفها تزويد الزبائن بمنتجات وخدمات استثنائية، ومن خلال التزامها الدائم بالجودة والابتكار المستمر لضمان رضا زبائنها، تواصل توفير تحديد معايير النجاح في قطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة.
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Tawfeer
Tawfeer International S.A.L
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