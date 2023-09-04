سعر غرام الذهب عيار21 بالأردن اليوم الاثنين

سعر غرام الذهب عيار21 بالأردن اليوم الاثنين
التاريخ
9/4/2023 5:12:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر سعر غرام الذهب من عيار 21 ، اليوم الاثنين ، عند 39.6 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 37.9 دينارا للشراء منهم ، وفقًا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 35.2 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 32.2 دينارا للشراء منهم
MENAFN04092023000208011052ID1107002759
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.