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أسعار النفط تلامس أعلى مستوياتها في عام

9/4/2023 5:12:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جرى تداول أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين عند أعلى مستوياتها في نحو عام، حيث بلغ خام "برنت" الجمعة الماضي مستوى 88.55 دولار للبرميل.
وبحلول الساعة 09:19 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.08% إلى 85.48 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.16% إلى 88.41 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".


ويوم الجمعة الماضي عند التسوية، ارتفعت عقود "برنت" بنسبة 2% إلى 88.55 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نهاية أغسطس 2022، فيما صعد الخام الأمريكي بنسبة 2.3% ليسجل 85.55 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية منذ نهاية يونيو 2022.


ويأتي ذلك في وقت تتوقع الأسواق فيه استمرار تخفيضات إمدادات الخام من كبار الدول المنتجة وفي ذلك في إطار اتفاق "أوبك+"، خاصة بعد أن صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الأسبوع الماضي، بأن روسيا اتفقت مع الشركاء في مجموعة "أوبك+" على معايير لاستمرار خفض الصادرات من البلاد.

RT

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