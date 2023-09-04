أسعار النفط تلامس أعلى مستوياتها في عام



ويوم الجمعة الماضي عند التسوية، ارتفعت عقود "برنت" بنسبة 2% إلى 88.55 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نهاية أغسطس 2022، فيما صعد الخام الأمريكي بنسبة 2.3% ليسجل 85.55 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية منذ نهاية يونيو 2022.



ويأتي ذلك في وقت تتوقع الأسواق فيه استمرار تخفيضات إمدادات الخام من كبار الدول المنتجة وفي ذلك في إطار اتفاق "أوبك+"، خاصة بعد أن صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الأسبوع الماضي، بأن روسيا اتفقت مع الشركاء في مجموعة "أوبك+" على معايير لاستمرار خفض الصادرات من البلاد.

RT