وقال رئيس الوزراء محمد اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، "الأسرى ليسوا وحدهم، نقف معهم ونسخّر إمكانياتنا لحماية حقوقهم التي كفلها القانون الدولي واتفاقية جنيف، لن يكون إخواننا الأسرى الحلقة الأضعف ولا ورقة لزيادة رصيد الأحزاب المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية من أجل تمرير المخططات القمعية والعنصرية، إن سياسة العزل والتنكيل سوف تزيدهم صلابة وقوة".

وطالب رئيس الوزراء، مجلس حقوق الانسان والصليب الأحمر الدولي بالتحرك فوراً لوقف هذه السياسة التي تتبناها هذه الحكومة الإسرائيلية بحق الأسرى، ومن المهم أن يكون هناك حراك شعبي لدعم مطالبهم.

وأضاف: اليوم يخصص مجلس الوزراء جلسته لموضوع الأسرى والاستماع إلى تقارير عن أوضاعهم واتخاذ ما يلزم من قرارات لتعزيز صمودهم والعمل على الإفراج عن المرضى وكبار السن والنساء والأطفال منهم، وقد دعي لحضور جلسة مجلس الوزراء رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، من أجل إطلاع المجلس على ما يجري بحق الأسرى.



