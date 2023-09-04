وأكدت الهيئة في بيان صحفي صدر عنها، اليوم الإثنين، أن الزيارة ليست هبة من بن غفير، أو من حكومته، بل تحققت بعد نضال طويل، وإضرابات مفتوحة عن الطعام، قدمت خلالها الحركة الأسيرة الشهداء، والأمراض المزمنة، فالدماء التي تحققت بدماء الشهداء سنحميها، والعبث بها إنما هو عبث بالحياة.

وتعهدت الهيئة، بإفشال مخططات بن غفير وحكومته، مشددة على أن إدارة سجون الاحتلال تعلم جيدا أن الأسرى أصحاب فعل، لا أصحاب قول، لافتة إلى أن إضراب الحرية والكرامة عام 2017 الذي خاضه الأسرى كان يتعلق بالدرجة الأولى بطبيعة الزيارة.