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الهيئة العليا لأسرى فتح: قرار بن غفير بتقليص زيارات الأسرى خطوة مجنونة سيدفع ثمنها

9/4/2023 5:12:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة "فتح" في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إن قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بتقليص زيارات الأسرى لتصبح مرة كل شهرين، بدلا من مرة كل شهر، خطوة مجنونة سيدفع ثمنها، هو وكل من يسانده.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي صدر عنها، اليوم الإثنين، أن الزيارة ليست هبة من بن غفير، أو من حكومته، بل تحققت بعد نضال طويل، وإضرابات مفتوحة عن الطعام، قدمت خلالها الحركة الأسيرة الشهداء، والأمراض المزمنة، فالدماء التي تحققت بدماء الشهداء سنحميها، والعبث بها إنما هو عبث بالحياة.

وتعهدت الهيئة، بإفشال مخططات بن غفير وحكومته، مشددة على أن إدارة سجون الاحتلال تعلم جيدا أن الأسرى أصحاب فعل، لا أصحاب قول، لافتة إلى أن إضراب الحرية والكرامة عام 2017 الذي خاضه الأسرى كان يتعلق بالدرجة الأولى بطبيعة الزيارة.

ودعت الهيئة، جماهير شعبنا، إلى التضامن ومساندة الإضراب الذي ستخوضه الحركة الأسيرة في الرابع عشر من الشهر الجاري، حفاظا على كرامة الأسرى ومن أجل حقوقهم الإنسانية.

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