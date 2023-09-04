تين هاغ غاضب بسبب التحكيم عقب خسارة درامية أمام آرسنال

وكانت القمة في طريقها للتعادل 1-1 بالدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن يسجل ديكلان رايس وغابرييل جيسوس لآرسنال في الوقت القاتل.

وظن يونايتد أنه انتزع الفوز عبر أليخاندرو غارناتشو في الدقيقة الـ 88 لكن الهدف ألغي للتسلل بعد مراجعة الفيديو، وهو قرار أدى إلى استياء تين هاغ.

وأبلغ المدرب الهولندي محطة "سكاي سبورتس": "يجب أن نتحسن بالتأكيد، لكن كما شاهدتم العام الماضي يمكننا التغلب على الجميع".

وأضاف: "تعلقت المباراة بتفاصيل صغيرة لذا كان من الممكن أن تسير الأمور لصالحنا أيضا، حينما سجل غارناتشو (الهدف الملغى) بدا أننا فزنا باللقاء، لذا كانت الأمور متقاربة".

وتابع: "احتجنا إلى بعض الحظ للفوز، غارناتشو لم يكن متسللا في الهدف، كانت زاوية خاطئة".

كما أشار إلى أخطاء تحكيمية فادحة من وجهة نظره، مثل مخالفة من مدافع آرسنال غابرييل ضد الوافد الجديد ليونايتد راسموس هويلوند رأى تين هاغ أنها ركلة جزاء غير محتسبة.

ويعتقد أيضا أن غابرييل أعاق جوني إيفانز داخل منطقة الجزاء خلال هدف الفوز لرايس في الدقيقة الـ 96.

وواصل: "كانت ركلة جزاء لهويلوند، واستقبلنا هدفا في النهاية وكانت هناك مخالفة لصالح جوني إيفانز، إنها واضحة ومؤكدة".

وأقر برونو فرنانديز قائد يونايتد بأن طريقة الخسارة قاسية.

وأضاف: "استقبلنا هدفا متأخرا أثناء محاولة التعادل، كانت مباراة قوية من الفريقين لكنهم حصدوا النقاط في النهاية".

"أنا محبط بسبب النتيجة لكن أداء الفريق كان جيدا والشغف كان حاضرا، إذا حافظنا على الثبات سنحقق النتائج المرجوة".

ويدخل يونايتد فترة التوقف الدولية وفي جعبته ست نقاط فقط من أربع مباريات.