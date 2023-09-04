تين هاغ غاضب بسبب التحكيم عقب خسارة درامية أمام آرسنال

تين هاغ غاضب بسبب التحكيم عقب خسارة درامية أمام آرسنال
التاريخ
9/4/2023 5:12:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
/PNN/ قال إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، إن فريقه لم يكن محظوظا ليغادر شمال لندن بنتيجة أفضل من الخسارة الدرامية 3-1 أمام آرسنال في الوقت بدل الضائع، وبدا غاضبا من انقلاب كل شيء ضد فريقه.
وكانت القمة في طريقها للتعادل 1-1 بالدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن يسجل ديكلان رايس وغابرييل جيسوس لآرسنال في الوقت القاتل.
وظن يونايتد أنه انتزع الفوز عبر أليخاندرو غارناتشو في الدقيقة الـ 88 لكن الهدف ألغي للتسلل بعد مراجعة الفيديو، وهو قرار أدى إلى استياء تين هاغ.
وأبلغ المدرب الهولندي محطة "سكاي سبورتس": "يجب أن نتحسن بالتأكيد، لكن كما شاهدتم العام الماضي يمكننا التغلب على الجميع".
وأضاف: "تعلقت المباراة بتفاصيل صغيرة لذا كان من الممكن أن تسير الأمور لصالحنا أيضا، حينما سجل غارناتشو (الهدف الملغى) بدا أننا فزنا باللقاء، لذا كانت الأمور متقاربة".
وتابع: "احتجنا إلى بعض الحظ للفوز، غارناتشو لم يكن متسللا في الهدف، كانت زاوية خاطئة".
كما أشار إلى أخطاء تحكيمية فادحة من وجهة نظره، مثل مخالفة من مدافع آرسنال غابرييل ضد الوافد الجديد ليونايتد راسموس هويلوند رأى تين هاغ أنها ركلة جزاء غير محتسبة.
ويعتقد أيضا أن غابرييل أعاق جوني إيفانز داخل منطقة الجزاء خلال هدف الفوز لرايس في الدقيقة الـ 96.
وواصل: "كانت ركلة جزاء لهويلوند، واستقبلنا هدفا في النهاية وكانت هناك مخالفة لصالح جوني إيفانز، إنها واضحة ومؤكدة".
وأقر برونو فرنانديز قائد يونايتد بأن طريقة الخسارة قاسية.
وأضاف: "استقبلنا هدفا متأخرا أثناء محاولة التعادل، كانت مباراة قوية من الفريقين لكنهم حصدوا النقاط في النهاية".
"أنا محبط بسبب النتيجة لكن أداء الفريق كان جيدا والشغف كان حاضرا، إذا حافظنا على الثبات سنحقق النتائج المرجوة".
ويدخل يونايتد فترة التوقف الدولية وفي جعبته ست نقاط فقط من أربع مباريات.
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