علماء يفكون لغز الصبغي الذي يحدد جنس المواليد

وكشف الباحثون الستار، أمس الأربعاء، عن أول تسلسل كامل للكروموسوم (واي)، وهو أحد الكروموسومين المحددين للجنس والآخر هو الكروموسوم (إكس). وينتقل الكروموسوم "واي" بشكل حصري من الأب إلى الأبناء الذكور.

ويحمل الذكور الكروموسوم (واي) والكرموسوم (إكس)، بينما تحمل الإناث زوجا من الكروموسوم إكس فقط، مع وجود بعض الاستثناءات.

تساعد الجينات في الكروموسوم "واي" في التحكم في الوظائف التناسلية المهمة، بما في ذلك إنتاج الحيوانات المنوية، كما تلعب دورا في الاستعداد الوراثي للإصابة بالسرطان وشدته. لكن ثبت أن هذا الكروموسوم يصعب التعرف عليه بسبب بنيته المعقدة بشكل استثنائي.

وقالت أرانج ري، الباحثة بالمعهد الوطني الأمريكي لأبحاث الجينوم البشري "أود أن أرجع الفضل في ذلك إلى تقنيات التسلسل الجديدة والأساليب الحاسوبية"، وري هي المعدة الرئيسية للدراسة المنشورة في دورية (نيتشر) العلمية.

وقالت كارين ميجا، أستاذة الهندسة الجزيئية الحيوية بجامعة كاليفورنيا في سانتا كروز، التي شاركت في الدراسة "يوفر ذلك أخيرا أول نظرة كاملة لشفرة الكروموسوم واي، إذ يكشف أكثر من 50% من طول الكروموسوم الذي كان مفقودا في خرائط الجينوم البشري السابقة".

ونُشر التسلسل الكامل للكروموسوم إكس في 2020. لكن حتى الآن كان الجزء الخاص بالتسلسل الجيني لواي في الجينوم البشري غير مكتمل.