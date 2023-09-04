علماء يفكون لغز الصبغي الذي يحدد جنس المواليد
التاريخ
9/4/2023 5:12:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
/PNN/ تقدم العلماء خطوة مهمة في فهم الجينوم البشري من خلال فك شفرة الكروموسوم الغامض (واي)، الموجود لدى الذكور، في إنجاز يمكن أن يساعد في توجيه البحوث المتعلقة بالعقم لدى الرجال.
وكشف الباحثون الستار، أمس الأربعاء، عن أول تسلسل كامل للكروموسوم (واي)، وهو أحد الكروموسومين المحددين للجنس والآخر هو الكروموسوم (إكس). وينتقل الكروموسوم "واي" بشكل حصري من الأب إلى الأبناء الذكور.
ويحمل الذكور الكروموسوم (واي) والكرموسوم (إكس)، بينما تحمل الإناث زوجا من الكروموسوم إكس فقط، مع وجود بعض الاستثناءات.
تساعد الجينات في الكروموسوم "واي" في التحكم في الوظائف التناسلية المهمة، بما في ذلك إنتاج الحيوانات المنوية، كما تلعب دورا في الاستعداد الوراثي للإصابة بالسرطان وشدته. لكن ثبت أن هذا الكروموسوم يصعب التعرف عليه بسبب بنيته المعقدة بشكل استثنائي.
وقالت أرانج ري، الباحثة بالمعهد الوطني الأمريكي لأبحاث الجينوم البشري "أود أن أرجع الفضل في ذلك إلى تقنيات التسلسل الجديدة والأساليب الحاسوبية"، وري هي المعدة الرئيسية للدراسة المنشورة في دورية (نيتشر) العلمية.
وقالت كارين ميجا، أستاذة الهندسة الجزيئية الحيوية بجامعة كاليفورنيا في سانتا كروز، التي شاركت في الدراسة "يوفر ذلك أخيرا أول نظرة كاملة لشفرة الكروموسوم واي، إذ يكشف أكثر من 50% من طول الكروموسوم الذي كان مفقودا في خرائط الجينوم البشري السابقة".
ونُشر التسلسل الكامل للكروموسوم إكس في 2020. لكن حتى الآن كان الجزء الخاص بالتسلسل الجيني لواي في الجينوم البشري غير مكتمل.
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