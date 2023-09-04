بالماء .. طريقة فعالة لخفض الكوليسترول الضار

بل أن الإكثار من شرب الماء قد يساعد في الوقاية من ارتفاع الكوليسترول الضار والتخفيف من مستوياته أحيانا، وذلك عن طريق التقليل من عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية ارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم مثل:

1. الجفاف

يساعد شرب الماء في منع الجفاف، إذ يعد الجفاف أحد العوامل التي تزيد من خطر ارتفاع الكوليسترول الضار وذلك بسبب تأثير الجفاف على حامضية الدم، وبالتالي بناء كميات أكبر من الكوليسترول الضار في الدم.

2. السمنة

يساعد شرب الماء أيضا قبل الوجبات الدسمة بنصف ساعة على التخفيف من تناول كميات كبيرة من الطعام المليء بالدهون والذي يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم، وبالتالي المساعدة في تخفيف الوزن أيضا وهو عامل مهم للحفاظ على مستوى الكوليسترول ضمن المدى الطبيعي.

3. اضطرابات الجهاز الهضمي.

يساعد الماء أيضا في تحسين عمل الجهاز الهضمي ودوره في هضم الطعام والتخلص من الفضلات، وفي حال الجفاف وعدم وجود كميات كافية من الماء فإن عملية الهضم ستصبح أكثر بطئًا، وهذا من شأنه زيادة كميات الكوليسترول الضار المنتج من الكبد.

دراسة أولية عن حقيقة علاج الكوليسترول بالماء

أشارت دراسة أُجريت على الفئران عام 2013 أن للهيدروجين وهو عنصر متواجد في الماء دور في خفض نسبة الكوليسترول والكوليسترول الضار ورفع مستوى الكوليسترول النافع، مبينةً بأنه قد يكون للماء وأيونات الهيدروجين دورا في علاج ارتفاع الكوليسترول.

إلا أن هذه الدراسات ما زالت ضمن إطار المختبر ولم تتم تجربتها على الإنسان بعد، لذا لا تُعد معلومة علاج الكوليسترول بالماء حقيقة تامة إلى يومنا هذا.﻿

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