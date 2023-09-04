بعد أيام من أزمة طلاقه.. أحمد سعد يروج لأولى حفلاته

بعد أيام من أزمة طلاقه.. أحمد سعد يروج لأولى حفلاته
التاريخ
9/4/2023 5:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يستعد المطرب المصري أحمد سعد لأولى حفلاته الغنائية، بعد أزمة طلاقه من مصممة الأزياء المصرية علياء بسيوني، والذي حدث بشكل مفاجئ بعد زواج استمر عامين أثمر إنجاب طفلتين، إحداهما عمرها 40 يوماً تعاني من كسر في عظمة الفخذ جراء حادث سيارة، ولم يرها سوى مرتين منذ ولادتها.
وروج سعد لحفلته الغنائية في الكويت في أول منشور رسمي له بعد وقوع الطلاق، داعياً جمهوره الكويتي للاستمتاع بالحفل الذي سيقام يوم 22 سبتمبر (أيلول) الجاري بقاعة "أرينا كويت"، ضمن فعاليات موسم الكويت، حيث يجمع الحفل سعد مع رامي صبري وبدر الشعيبي.
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