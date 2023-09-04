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بعد أيام من أزمة طلاقه.. أحمد سعد يروج لأولى حفلاته

9/4/2023 5:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يستعد المطرب المصري أحمد سعد لأولى حفلاته الغنائية، بعد أزمة طلاقه من مصممة الأزياء المصرية علياء بسيوني، والذي حدث بشكل مفاجئ بعد زواج استمر عامين أثمر إنجاب طفلتين، إحداهما عمرها 40 يوماً تعاني من كسر في عظمة الفخذ جراء حادث سيارة، ولم يرها سوى مرتين منذ ولادتها.
وروج سعد لحفلته الغنائية في الكويت في أول منشور رسمي له بعد وقوع الطلاق، داعياً جمهوره الكويتي للاستمتاع بالحفل الذي سيقام يوم 22 سبتمبر (أيلول) الجاري بقاعة "أرينا كويت"، ضمن فعاليات موسم الكويت، حيث يجمع الحفل سعد مع رامي صبري وبدر الشعيبي.

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