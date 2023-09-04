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عودة رائد الفضاء الإماراتي إلى الأرض

9/4/2023 5:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عاد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، صباح اليوم الاثنين، إلى الأرض بعد رحلة إلى محطة الفضاء الدولية امتدت 6 أشهر ليسجل إنجازا إماراتيا كأطول مهمة عربية في الفضاء.


وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، عن انفصال المركبة الفضائية دراجون، التي تحمل على متنها رائد الفضاء الإماراتي وأفراد طاقم Crew-6 بنجاح عن محطة الفضاء الدولية.


وهبطت المركبة الفضائية في فلوريدا بالقرب من ساحل تامبا، بولاية فلوريدا في خليج المكسيك.


وبعد تسخير رائد الفضاء الإماراتي نفسه لإنجاز أكثر من 200 تجربة علمية لدراسة التغييرات التي تصيب الرواد في الفضاء، يعود النيادي إلى الأرض بنتائج علمية مهمة، ضمن مهمة تعد الأولى طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية.

بترا

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