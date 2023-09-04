الغابون.. الجنرال نغيما يؤدي اليمين رئيسا انتقاليا للبلاد



وقالت السلطة العسكرية بعد استيلائها على الحكم وعزل الرئيس، إنها سيتشكل تدريجيا مؤسسات انتقالية، في حين ستفي الغابون بجميع التزاماتها.



كما تعهد الجنرال نغيما بإعادة تنظيم مؤسسات السلطة في الدولة وجعلها أكثر ديمقراطية.

RT