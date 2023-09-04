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الغابون.. الجنرال نغيما يؤدي اليمين رئيسا انتقاليا للبلاد

9/4/2023 5:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "فرانس" نقلا عن مصادر في الجيش الغابوني، بأن "الجنرال بريس أوليغي نغيما سيؤدي اليمين رئيسا انتقاليا للبلاد اليوم الاثنين أمام المحكمة الدستورية".
وفي وقت سابق أعلن الجيش الذي استولى على السلطة في الغابون أنه قرر تعيين قائد الحرس الجمهوري، الجنرال بريس أوليغي نغيما، رئيسا للدولة لفترة انتقالية.


وقالت السلطة العسكرية بعد استيلائها على الحكم وعزل الرئيس، إنها سيتشكل تدريجيا مؤسسات انتقالية، في حين ستفي الغابون بجميع التزاماتها.


كما تعهد الجنرال نغيما بإعادة تنظيم مؤسسات السلطة في الدولة وجعلها أكثر ديمقراطية.

RT

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