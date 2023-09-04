Tuesday, 05 September 2023 02:47 GMT

فيديو - موقف محرج لمحمد رمضان على المسرح

9/4/2023 5:11:39 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان محمد رمضان أثناء رقصه في إحدى حفلاته خارج مصر.


وتعرض رمضان لموقف محرج أثناء رقصه، حيث فوجئ وهو يرفع رجله بحركته الشهيرة بحذائه يطير منه أثناء الرقص، ليعود مرة أخرى ويرتديه ويكمل الغناء.


وتعتبر تلك المرة الثالثة التي يقع فيها رمضان في موقف محرج بسبب حذائه، حيث تسبب في إحدى المرات أثناء صعوده على المسرح لتلقي أحد التكريمات بتعثره على المسرح بسبب نعومة الحذاء ما جعله ينزلق على المسرح ويسقط، والمرة الثانية اضطر رمضان لخلع الحذاء والصعود على المسرح حافياً خوفاً من تكرار انزلاقه على المسرح.


لها


MENAFN04092023000208011052ID1107002745

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث