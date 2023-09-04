فيديو - موقف محرج لمحمد رمضان على المسرح



وتعرض رمضان لموقف محرج أثناء رقصه، حيث فوجئ وهو يرفع رجله بحركته الشهيرة بحذائه يطير منه أثناء الرقص، ليعود مرة أخرى ويرتديه ويكمل الغناء.



وتعتبر تلك المرة الثالثة التي يقع فيها رمضان في موقف محرج بسبب حذائه، حيث تسبب في إحدى المرات أثناء صعوده على المسرح لتلقي أحد التكريمات بتعثره على المسرح بسبب نعومة الحذاء ما جعله ينزلق على المسرح ويسقط، والمرة الثانية اضطر رمضان لخلع الحذاء والصعود على المسرح حافياً خوفاً من تكرار انزلاقه على المسرح.





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