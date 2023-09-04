العرض العالمي الأول لسيارة تويوتا لاند كروزر برادو الجديدة

ويُعَدّ لاند كروزر "برادو"طرازًا أساسيًا ضمن عائلة لاند كروزر، وقد حافظ على عراقته ومميزاته المتمثلة في البساطة والقوة والعملية التي تتناسب مع مختلف أنماط حياة العملاء.



أُطلقت مجموعة"لاند كروزر"في الأصل باسم تويوتا في 1 آب 1951، ويبلغ عمرها الآن 72 عامًا. وبعد إطلاقها مباشرةً، أصبحت أول سيارة تصعد إلى المحطة السادسة لجبل فوجي.

ومنذ هذا الإنجاز التاريخي، أكملت مهمتها المتمثلة في توفير السلامة والأمان للجميع في الأماكن التي لا يمكن الوصول إليها إلا على متن سيارة"تويوتا لاند كروزر".

وطُّوِّرَت السيارة بناءً على حالات الاستخدام الفعلية للعملاء حول العالم، وحُدّثت باستمرار من حيث الموثوقية والمتانة والأداء على الطرقات الوعرة، مما يدل على قدرتها الفعلية بوصفها سيارة ديناميكية.



وتضم عائلة لاند كروزر ثلاثة طرازات، بما في ذلك لاند كروزر"ستيشن واجن"Heavy Duty المعروف بـ "لاند كروزر"LC300، ولاند كروزر"بيك أب" المعروف باسم LC70 .

يُعَد طراز لاند كروزر "برادو"Light Duty خيارًا عمليًا ومناسبًا لنمط حياة العملاء؛ إذ يضمن السلامة والأمان أثناء القيادة.



مع تطور الأجيال، تميل سلسلة لاند كروزر "برادو" Light Duty إلى التحول إلى الخطوط الفاخرة الراقية. وأثناء تطوير طراز "برادو"، وضّح آكيو تويودا؛ الذي كان المسؤول النهائي عن مشروع تطوير هذه السيارة، نهجه الأساسي؛ قائلًا: "من المهم أن تكون لاند كروزر "برادو" سيارة تدعم حياة الناس والمجتمعات المحلية، لذلك يجب أن يعود طراز لاند كروزر "برادو" إلى الشكل الحقيقي الذي يبحث عنه العملاء". واستجابة لذلك، حدد فريق التطوير المفهوم الجديد للطراز على أنه عودة إلى جذور "لاند كروزر"، مما يسهم في تطوير سيارة بسيطة ومتينة تُعَد خيارًا عمليًا لأنماط حياة العملاء المختلفة.



يأتي طراز"تويوتا برادو" الجديد بمنصة GAY التي تتمتع بها طرازات "لاندكروزر 300"، وذلك لتحسين الأداء على الطرقات الوعرة بشكل كبير. وبوصفها خيارًا عمليًا لنمط حياة العملاء، جرى تحسينها لتوفر سهولة التعامل والراحة أثناء القيادة على الطرقات المعبدة أيضًا.



ويشهد الطراز الجديد زيادة كبيرة بنسبة 50% في متانة الهيكل و30% في المتانة الإجمالية، إلى جانب تحسين حركة الإطارات التي تسمح بتعزيز الأداء على الطرقات الوعرة وتسمح للإطارات بالبقاء على الأرض، فضلًا عن تحسين أداء القيادة على الطرقات المعبدة والوعرة من خلال اعتماد نظام التوجيه المعزز آليًا (EPS)، وآلية فصل نظام مساعد الثبات (SDM) الأولى من نوعها في سيارات تويوتا.وتماشيًا مع مبادرات شركة تويوتا لتحقيق الحياد الكربوني، والتي تتبع نهجًا متنوعًا متعدد المسارات، تأتي السيارة أيضًا مزودة بأنظمة دفع متنوعة.



يتيح طراز "تويوتا برادو" للسائق رؤية ممتازة على الطرقات المعبدة والوعرة. ويوفر الغطاء المنخفض وتصميم لوحة العدادات رؤية أمامية واضحة، مما يضمن القيادة الآمنة. ويعمل خط الحزام المنخفض على تحسين الرؤية. ومع الاستمرار في تحسين أداء القيادة على الطرقات الوعرة على قاعدة إطارات "لاندكروزر" التقليدية، يحافظ هذا الطراز على العرض نفسه بين المرايا لضمان القدرة الكبيرة على المناورة.



يركز التصميم الداخلي والخارجي في طراز"تويوتا برادو" على ثلاث صفات رئيسية، هي: "موثوق" و"خالد" و"احترافي".

يستخدم التصميم الخارجي خطوطًا أفقية لإعادة إنتاج هيبة "لاند كروزر" الفريدة، مع تحوّل التصميم الداخلي من الأجواء الراقية والفاخرة إلى الشعور بالوظائف الحقيقية على الطرقات الوعرة.

وإلى جانب المساحة الداخلية القوية والمستقرة، ولوحة العدادات الأفقية، وأشكال التبديل التي يسهل تشغيلها أثناء مختلف ظروف القيادة، يوفر تصميم السيارة وظائف عملية على أصعب الطرقات.



ويُعَدّ نظام "تويوتا سيفتي سينس" أحدث باقة للأمان والسلامة؛ إذ وُسِّع نطاق الحوادث التي يمكن اكتشافها وحُسِّنت وظائفه. وبفضل ذلك، يتيح هذا النظام للعملاء تجربة قيادة ممتعة مع راحة بال تامة.

لاستكشاف طرازات سيارات تويوتا الواسعة ومعرفة المزيد من التفاصيل عنها وتجربة قيادتها، يرجى زيارة معرض "المركزية تويوتا" في شارع مكة، أو التواصل عبر يوتا BOT من خلال تطبيق "واتساب" على الرقم: 06-5508080.