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تركيا.. بيانات التضخم تخالف التوقعات

9/4/2023 5:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات رسمية تركية، أن معدل التضخم في البلاد ارتفع خلال شهر أغسطس الماضي بوتيرة فاقت توقعات الخبراء والمحللين.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء في تركيا، في بيان اليوم الاثنين، إن معدل التضخم في تركيا ارتفع الشهر الماضي إلى 58.94% على أساس سنوي مقابل 47.83% في يوليو الماضي.


وجاء الارتفاع بينما كان من المتوقع ارتفاع المؤشر إلى 55.90% على أساس سنوي.


وعلى أساس شهري، سجل التضخم 9.09% في أغسطس 2023، مقابل 9.49% في يوليو 2023، فيما كانت التوقعات عند 7%.


وكان البنك المركزي التركي قد رفع سعر الفائدة بمعدل كبير في 24 أغسطس 2023 مخالفا التوقعات، وذلك في خطوة تهدف لمكافحة التضخم.

RT

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