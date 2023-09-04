تركيا.. بيانات التضخم تخالف التوقعات



وجاء الارتفاع بينما كان من المتوقع ارتفاع المؤشر إلى 55.90% على أساس سنوي.



وعلى أساس شهري، سجل التضخم 9.09% في أغسطس 2023، مقابل 9.49% في يوليو 2023، فيما كانت التوقعات عند 7%.



وكان البنك المركزي التركي قد رفع سعر الفائدة بمعدل كبير في 24 أغسطس 2023 مخالفا التوقعات، وذلك في خطوة تهدف لمكافحة التضخم.

RT