ارتفاع ملموس على اسعار الذهب عالمياً
التاريخ
9/4/2023 5:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الاثنين ، وربحت نحو 5 دولارات.
وزاد المعدن الأصفر بنسبة 0.26% أو ما يعادل 5.02 دولارات ليصل إلى 1945.18 دولاراً للأونصة.
فيما زادت عقود الذهب، تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.21% أو ما يعادل 4.05 دولارات لتصل إلى 1971.15 دولارا للأونصة.
البيان
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