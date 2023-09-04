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ارتفاع ملموس على اسعار الذهب عالمياً

9/4/2023 5:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الاثنين ، وربحت نحو 5 دولارات.


وزاد المعدن الأصفر بنسبة 0.26% أو ما يعادل 5.02 دولارات ليصل إلى 1945.18 دولاراً للأونصة.


فيما زادت عقود الذهب، تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.21% أو ما يعادل 4.05 دولارات لتصل إلى 1971.15 دولارا للأونصة.

البيان


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