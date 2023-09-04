ارتفاع ملموس على اسعار الذهب عالمياً



وزاد المعدن الأصفر بنسبة 0.26% أو ما يعادل 5.02 دولارات ليصل إلى 1945.18 دولاراً للأونصة.



فيما زادت عقود الذهب، تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.21% أو ما يعادل 4.05 دولارات لتصل إلى 1971.15 دولارا للأونصة.

البيان